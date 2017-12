La canción del día: ‘Wave to Anchor’ es la deslumbrante fantasía disco de Hundred Waters

Hundred Waters tienen, gracias a Skrillex, una canción con más de 30 millones de reproducciones en Spotify: su remix de ‘Show Me Love’ junto a Chance the Rapper y un Moses Sumney que en 2015 prácticamente ni nos sonaba triunfa por encima de las canciones que el trío de Florida ha publicado este año a través de su tercer disco, ‘Communicating’.

Entre ellas se encuentra la deslumbrante ‘Wave to Anchor’. Una canción que dentro del propio disco de Hundred Waters también es rara, pues aunque el grupo practica sobre todo un dream-pop atmosférico y dramático, ‘Wave to Anchor’ se desmarca por completo de ese estilo para entregarse a los ritmos del disco clásico en una composición tan elegante como épica. Pero ‘Wave to Anchor’ no es una canción disco más, sino que su peculiaridad reside en un estribillo instrumental compuesto por un “glissando” delirado, que se desliza de un lado a otro, produciendo una “fantasía” que el grupo logra elevar a la apoteosis en el post-estribillo, esta vez cantado.

Esta semana, el trío compuesto por Nicole Miglis, Trayer Tryon y Zach Tetreault nos ha recordado que ‘Wave to Anchor’ es su mejor canción publicando un vídeo para este tema rodado en la Bulgaria rural. Allie Avital ha dirigido estas escenas bucólicas donde ‘Wave to Anchor’ suena tan rara como en el mismo dsico que la acoge, pero también extrañamente “en casa”. Esta y no el remix de ‘Show Me Love’ es la canción de Hundred Waters que la gente debería estar escuchando… ¿apuntamos al grupo en la lista de desastres de Spotify?