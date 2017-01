Si es una puta ‘Intro’…, ¿pero qué escucha la gente en Spotify?

El tercer disco de The xx ha llegado hoy al mercado cinco años después del anterior: era uno de los álbumes más esperados de 2017. Podemos encontrarlo ya en las tiendas en su edición deluxe de 50 euros, en vinilo, en CD y también en streaming. Precisamente en Spotify lleva tiempo siendo un verdadero dolor comprobar cómo ‘Intro’ es la canción más escuchada del grupo con 167 millones de reproducciones, bien alejada de ‘Angels’ y duplicando a ‘Crystalised’, cuando ni remotamente es mejor. Siempre tuvo su encanto, pero siempre fue lo que fue, una “intro”. Está claro que su uso indiscriminado en anuncios y cortinillas de televisión de toda índole jugó a su favor, y a la vez en contra del trío, pues de manera absurda es una de las canciones más tarareadas de The xx en sus conciertos cuando no hay nada que tararear. En algunos casos la histeria colectiva ha sido incluso incómoda de presenciar. Esperemos que la buena aceptación de ‘On Hold’ pueda acabar con este atentado musical… que no es el único que encontramos en la popular plataforma de streaming.

En la mayoría de los casos, las canciones más populares de un grupo y/o las mejores o como mínimo las más emblemáticas, sí son las más escuchadas de esa banda en Spotify. Pero luego están los casos en los que no. El top 3 de temas más oídos de U2 sí se compone muy justamente de ‘With or Without You’, ‘I Still Haven’t Found’ y ‘One’. En el caso de R.E.M. encontramos ‘Losing My Religion’, ‘Everybody Hurts’ e ‘It’s The End of the World’; en el de Pixies ‘Where Is My Mind?’ y ‘Here Comes Your Man’; en el de Iggy Pop, ‘Lust for Life’ y ‘The Passenger’… pero luego hay grupos y artistas que bien sea por las modas, por la influencia de la radio o de la dictadura de las playlists de Spotify con miles de seguidores… es más complicado. Analizamos 10 casos comenzando por el delirante ejemplo de The xx.

Me sigue encantando ‘Quelqu’un m’a dit’ de Carla Bruni después de la sobredosis del anuncio de los cafés, descubrí que Bruno Mars molaba de verdad gracias a un anuncio de coches, me divierte que La Casa Azul componga jingles de Nesquik, me encantaría que Radiohead tocaran para siempre ‘Creep’… pero esto es harina de otro costal. ¿Realmente ha de ser “Intro” la canción más emblemática de The xx por los restos de los restos? ¿No ha terminado la intensidad de la canción convertida en una parodia involuntaria? ¡Que se hagan un Prince y la borren de Spotify! ¡Que no vuelvan a tocarla nunca más!

El caso The Beatles

Los Beatles llegaron a Spotify muy tarde, pero haciendo tanto ruido que deberían acumular ya tantas escuchas como Rihanna. Pero nunca lo lograrán. Suponemos que por razones generacionales y porque tras haber vendido millones y millones de discos en LP, CD, cassette y otros formatos destinados al vertedero de Sao Paulo, el streaming no es su fuerte. Mucha gente joven no ha ahondado lo más mínimo en su catálogo y mucha otra gente considerará un sacrilegio poner un álbum de los Beatles en Spotify después de haber pasado días decidiendo si iba a comprarse su caja recopilatoria en mono o estéreo. Sí, es una comodidad escucharlos en Spotify en el metro, en el gimnasio o tumbado en un campo de flores; ¿pero y una vez en casa? ¿Quién va a ponerles en Spotify teniendo un buen equipo de música y una de sus ediciones originales en vinilo?

Aun así, su lista de 10 canciones más escuchadas es curiosa. En su caso y con tanto hit y tanta obra maestra, era una auténtica lotería averiguar cuáles serían sus canciones más reproducidas. Ha ganado la batalla la espléndida ‘Here Comes the Sun’ seguida de ‘Come Together’, también incluida en ‘Abbey Road’. Como curiosidad no aparece ‘She Loves You’ y, sobre todo, ni una sola canción en todo el top 10 de su disco más vendido y de su considerada obra maestra, “Sgt. Pepper’s”. Pues nada, ¿toca recomendar esta rareza perdida de la historia? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un revelación o timo de Bach?

El caso Flaming Lips

Atentos al top 10 de Flaming Lips antes de que las canciones de su nuevo disco ‘Oczy Melody‘ sean mayoría (si es que pasa). Sí, está ‘Do You Realize?’, ¿pero cuál falta? Nunca en mi vida olvidaré lo que sentí la primera vez que escuché ‘Race for the Prize’ y después de asistir a varios de sus conciertos, juraría que este sentimiento era común a todos sus seguidores, que a todos nos unía el júbilo de esos arreglos, que todas las almas vibraríamos en armonía pensando en… ¡esperad! ¿¡Esto no será un estribillo instrumental 15 años antes de tiempo?! Pues todo era una perfect illusion. Parece que nadie la recuerda. El single principal de uno de sus álbumes más emblemáticos ‘The Soft Bulletin’ parece medio olvidado cuando es claramente una de las mejores, más melódicas y contagiosas composiciones de su carrera. ¿Qué tiene la gente en contra? Con este panorama no es de extrañar que no saquen nada más pop…

El caso La Casa Azul

En España también somos igual de raros que en todo el globo terráqueo y algo parecido al caso de Flaming Lips encontramos en el top 10 de lo más escuchado de La Casa Azul. Si me hubieran dicho en 2003 que ni ‘Cerca de Shibuya’ ni ‘Superguay’ ni ‘El sol no brillará nunca más’ ni ‘Como un fan’ serían recordados como los grandes clásicos del repertorio de Guille Milkyway, no me lo habría creído. Siempre es una buena noticia que un artista vaya seduciendo con sus nuevas entregas. Lo contrario sería muy triste. Pero también es cierto que desde que grabó aquel disco de Nino Bravo, el top 10 de La Casa Azul es una verdadera zorrera en la que solo falta que se etiqueten las canciones que ha escrito para Fangoria para terminar de sembrar el CAOS.

El caso Arctic Monkeys

En efecto, renovarse es una buena noticia y lo que han conseguido Arctic Monkeys con su quinto disco no lo han logrado ni Oasis ni los Strokes. El pelotazo de ‘AM’, que vendió 2 millones de copias, implica que sus canciones dominen casi por completo el top 10 de lo más escuchado de la banda incluso tres y cuatro años después. Bravo por ellos porque el disco lo merecía, pero aseguramos que, cíclicamente, ‘I Bet You Look Good On the Dancefloor’ desaparece de ese top 10 (ahora mismo es número 9). ¿Ha llegado el momento en que la tocan en sus conciertos y un neófito de 16 años se pregunta qué es y te mira raro porque cantas nosequé de un “robot from nineteen eighty-four” con un montón de ahínco? ¿O es dentro de 5 años?

El caso The National

Más controvertido es el caso de The National. ¿Era ‘Trouble Will Find Me’ su mejor álbum? ¿Seguros? ¿Hasta el punto de ahogar entre sus canciones más populares todo rastro de ‘Boxer‘? ¿Ya no nos dicen nada nombres como ‘Fake Empire’, títulos como ‘Mistaken for Strangers’? ¿Merece la pena mencionar ‘Alligator’ o está prohibido por ley escuchar un disco de hace más de 10 años? Como consuelo, ‘Bloodbuzz Ohio’ de ‘High Violet’ sobrevive. Fue nuestra canción del año y muchos nos comentasteis que ni siquiera era la mejor de aquel disco. ¡SÍ LO ERA!

El caso Pet Shop Boys

Uno de los grupos más denostados de la actualidad es Pet Shop Boys. ¿A alguien le sorprende que no haya gira mundial y en condiciones del grupo tras el fracaso comercial de ‘Super’? Luego dicen que no hay “ageism”, pero en la radio bien que se pinchan las canciones con tomas vocales completamente improvisadas y ahogadas de Calvin Harris, mientras la media docena de singles radiables que incluye el último disco de Pet Shop Boys no se pone en ningún sitio. Entre las 10 canciones más escuchadas de Pet Shop Boys en Spotify sólo hay una del último disco y del siglo XXI en general. Y lo que es peor, de sus 3 pistas más escuchadas, 2 son versiones. Sólo falta la de U2 y Coldplay. Así de bien considerados están como autores de temas propios y letristas.

El caso Madonna

Tenemos una mala noticia y una buena noticia para Madonna. La mala es que sus streamings son bajísimos para una estrella de su categoría. La buena es que sitúa canciones de todas las décadas en su top 10 de Spotify: por supuesto varias de los 80 (aunque ojo ni ‘Holiday’ ni ‘Into the Groove’, dos de sus temas mejor considerados por la crítica), ‘Vogue’ de los 90, ‘Hung Up’ y ‘4 Minutes’ de los ’00 y ‘Bitch I’m Madonna’ de los ’10. Pero su caso es interesante, pues esta misma semana continuaban en la red los larguísimos debates sobre lo poco que molan sus últimos discos y lo mucho que molaban discos avanzados a su tiempo y bien cerrados y coherentes como ‘Ray of Light’ y ‘Music’. Curiosamente, los streamings de estos dos álbumes, sobre todo ‘Music’, son como propios de un artista español local del tipo Vetusta Morla o Fangoria. Es decir, mientras los ex fans escriben cosas como “Madonna, haz otro ‘Ray of Light'”, “Madonna, nunca harás nada tan moderno como ‘Music'”, la gente a lo que le da al play es… a ‘La Isla Bonita’ y a ‘Bitch I’m Madonna’.

El caso Camera Obscura

¿Cuántas veces habéis oído lo de “el primero era el mejor”? Spotify y las leyes de la moda han decidido que lo contrario, y ya nadie recuerda el debut de Camera Obscura. En su caso es normal, pues se editó en el sello español Elefant y con su cuarto disco pasaron a un sello indie internacional. Es lógico, pues, que sus dos últimos álbumes tengan más escuchas aunque no sean los mejores, pero aprovechemos para recuperar esta maravilla olvidada, que debería sonar en todas las bodas, justo ahora que hemos cambiado de año.

El caso Shura

No hace falta irse a grandes clásicos de la música popular para encontrar absurdos. Vibremos con el insólito caso de la cantante revelación Shura. Solo tiene un disco. De 13 pistas. Una dura 46 segundos. Otra es una intro de 1 minuto y 30 segundos. Y aun así, carambola: la mejor canción de Shura, la razón por la que soy fan, no está entre sus 10 pistas más populares. ¿Pero no tiene como 11 canciones? ¡BRAVO! Por favor, cinco minutos de silencio por ‘White Light’.

El caso Drake

Cierro este artículo lleno de problemas de primer mundo con el rey del streaming, Drake, que acumula centenares de millones de escuchas de clásicos y naderías indistintamente. Ahora que la crítica ni remotamente le sonríe tanto como hace unos años, siento verdadera curiosidad por si, con el tiempo, la gente continuará sin escuchar canciones que aparecen perdidas en su top 10 quizá por no haber sido lanzadas durante la era streaming. Quizá cuando Drake se pase un poco de moda podamos recordar que ‘Hold On We’re Going Home’ mola 3 veces más que ‘One Dance’ y no al revés.