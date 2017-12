Allie X / Collxtion II

Hace casi cuatro años, Katy Perry presentaba a Allie X a sus más de 50 millones de seguidores en Twitter, dándole una plataforma parecida a la que Taylor Swift le proporcionaría a Troye Sivan un año después. El australiano es ahora toda una estrella, pero la popularidad de Allie no ha llegado ni retomamente a esos niveles, algo que no imaginábamos cuando Idolator nombraba a’Catch’ la mejor canción de 2014 o DIY decía que todo el mundo en la escena musical quería “un trozo de ella”. En este tiempo, lanzó el EP ‘CollXtion I’, compuso canciones para el álbum debut de -precisamente- Troye Sivan, grabó un videoclip con la ganadora de RuPaul’s Drag Race Violet Chachki y, más recientemente, protagonizó entrevistas en sitios como EW y Out, hasta finalmente editar su primer LP, ‘CollXtion II’, a mediados de este año.

Si decíamos que la edad de Billie Eilish sorprendía por ser menor de lo que creíamos, con la canadiense ocurre al revés: con sus letras e imagen podría pasar por una coetánea de Lorde y Sivan, pero tiene 32 años, algo de lo que ella misma ha hablado: “muchas de mis canciones tratan mi parte impulsiva y autodestructiva, y de los tíos con los que solía salir… ahora que soy mayor he madurado en muchas cosas, pero en otras no tanto”. ¿Quizás la edad, con la que ya sabemos que el mundo del pop tiene un problema, tenga algo que ver en que Allie -tiene 32, sí, pero el asunto es disparatado– no termine de despegar? ¿O es sencillamente que su material es muy justito? Vamos a verlo.

El piropo de Katy no serviría para catapultarla a la fama, pero curiosamente uno de los productores principales de ‘Prism’, Cirkut, ha trabajado con Allie X en este ‘CollXtion II’, concretamente en ‘Simon says’ y en ‘Downtown’ (¿fue Cirkut quien le dijo a Katy “hey, tienes que oír esto”? ¿al revés?). Y no solo él: aunque no veamos aquí alguno de esos nombres que están por todas partes tipo Max Martin o el más sutil Jack Antonoff, tenemos a gente como Billboard (que ha trabajado con Madonna, Shakira, Ellie Goulding, Kesha o Robyn), Chris Braiden (Selena Gómez, Lana del Rey –entre ella y él salió esa joya perdida que es ‘Queen of Disaster’, por ejemplo– o Sia), Realmind (¡Becky G!) en ‘That’s So Us’, o J Gramm Beats (Wiz Khalifa, Travis Scott), junto al mencionado Cirkut en ‘Simon says’. La canadiense, que cita entre sus influencias a Björk, ABBA, Gaga, Tom Petty o Haruki Murakami(!), no ha elegido una mala mezcla y el resultado, si bien podría haber tenido más tirón comercialmente, es bastante destacable.

El disco se abre con el silbido de ‘Paper Love‘, que incluye un drop cerca del estribillo, y que habla de una relación en la que ella está mucho más entregada que él, no es tratada como se merece y, aún así, sigue… como ‘Downtown’ (“I thought if you had a piece of me / I could keep the other 2 or 3 / but no, that’s not how it works”). De un tema parecido versa ‘Old habits die hard‘, uno de los grandes aciertos del disco, aunque esta vez no con tristeza: la propia Allie dice que quería reproducir aquí el momento exacto en que, después de tanto resistirse a tropezar otra vez con la misma piedra, acaba dándose por vencida… y casi podemos verla sonriendo en la puerta de ese chico mientras, resignada, dice “old habits die hard”, con la música transmitiendo algo así como una celebración de ese momento.

Otros de los puntazos de ‘CollXtion II’ son ‘Casanova‘ (que, en una nueva versión junto a VERITÉ, se lanzó hace poco como tercer single), un caramelo synth-pop que acaba a lo grande en su último minuto, ‘Lifted‘, una pegajosa composición sobre el escapismo y las drogas, la co-escrita con Troye Sivan ‘Vintage’ (donde el título y el sonido ochentero parecen relacionarse con la temática de ese amor perfecto que, cual Lana del Rey, se equipara a un tiempo que ya no existe) o ‘That’s so us’, sin duda el corte más bubblegum pop, que podría ser un momento emo de Hannah Diamond o Carly Rae Jepsen (lo de emo parece, de hecho, intencionado: “wearing black at the beach / looking pale, feeling chic (…) we’ve seen each other naked, seen each other cry / you make me not want to die”.

‘Simon Says‘ y ‘Need you’ son quizás los temas menores del álbum; en ésta última la canadiense habla, junto a Valley Girl, de una ruptura, y salvo alguna línea reseñable (“I miss the calm and your nirvana / I miss the fire and all your drama”), funciona mucho mejor en este sentido ‘True love is violent’, con la que se cierra el disco. Esta balada a piano con mínimos toques electrónicos, y que Allie define como la más personal, es distinta a todo lo que hemos venido escuchando en las demás pistas, y llega a emocionar con frases como “Heaven could fall and angels swarm, but Hell is ours to face”.

En definitiva, a Allie X no le va mal en streamings (casi 7 millones de reproducciones acumula ‘Paper Love’ en Spotify, y entre varios cortes de ‘CollXtion II’ y el magnífico ‘Bitch’ de ‘CollXtion I’ sumando unos cuantos millones más), pero podría irle mucho mejor, y nos preguntábamos si era por la calidad de este LP. La respuesta es un rotundo no, pero ella no parece estar preocupada por esto; asegura que no busca convertirse en una estrella ni sonar en la radio, aunque su intención es continuar haciendo pop ya que, gustándole muchos estilos, considera que el pop es “un lenguaje universal que pone a gente de todo el mundo a cantar y trasciende raza, orientación sexual, lengua, gobiernos y religión”. No en vano, sigue a su bola desarrollando un proyecto personal a largo plazo: su idea es sacar en total 5 “CollXtion”, y en cada uno entregar a sus fans, además de las canciones, videoclips, cómics, stems de los propios temas y hasta GIFs. Cuando le preguntan por la razón de incluir a Murakami entre sus influencias, ella dice que le atraen sus personajes “vulnerables y aún así distantes”, y que la X de su nombre representa esa identidad vulnerable-y-a-la-vez-distante mientras se embarca en un viaje de auto-descubrimiento: “cuando resuelva la ecuación, ya no seré Allie X”. Hasta entonces, parece que nos quedan unas cuantas incógnitas en forma de “collXtions” y, si el resto tienen un contenido tan disfrutable como ésta, esperamos -egoístamente- que tarde mucho en resolver esa ecuación.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Lifted’, ‘Old habits die hard’, ‘Casanova’, ‘True love is violent’, ‘Vintage’

Te gustará si te gusta: Charli XCX, CHVRCHES, Hannah Diamond, Sky Ferreira, Crystal Castles/Alice Glass, Susanne Sundfor, Poppy

Escúchalo: Spotify