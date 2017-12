La canción del día: ‘Casanova’ de Allie X es pop perfecto

Entre las artistas pop de diverso índole que no han terminado de consolidarse todavía en el mainstream -pienso en Marina and the Diamonds, Sky Ferreira o Tove Styrke- está la canadiense Allie X, de la que ya os hablamos en 2014 con motivo de su single ‘Catch’ (Katy Perry era fan) y que además de haber compuesto varios temas para el debut de Troye Sivan es autora de varios singles y un par de discos, el último de los cuales, ‘CoXllition II’, ha salido este mismo año.

Alexandra Hugues ha publicado en su segundo disco temas pop tan definitivos y certeros como ‘Paper Love’, ‘Lifted’, ‘Need You’ o ‘That’s So Us’, pero la joya de la corona es ‘Casanova’, que este mes de noviembre se ha re-editado junto a VÉRITÉ, el proyecto de la neoyorquina Kelsey Byrne, que también ha sacado disco este año y además tiene un verdadero hitazo en Spotify, ‘Somebody Else’, que supera ahora mismo las 81 millones de reproducciones en la plataforma.

‘Casanova’ no lleva tantos streamings todavía, pero es una canción pop perfecta. La fórmula es marcadamente house –el pulso es robusto y oscuro, la producción limpia y moderna- pero el mejor elemento de la canción es el vocoder tipo “french house” o tipo Uffie, que acompaña a ambas intérpretes cada vez que se repite el estribillo, y que tras el puente básicamente traslada el final de la canción a la categoría de épico. Es pop hecho con naturalidad, una canción sexy y elegante para escuchar en bucle. Pronto, el videoclip: de momento os dejamos con “dance video” protagonizado por la drag Biblegirl.