Charli XCX / POP 2

Puede que Charli XCX no vuelva a sacar disco. Así lo ha afirmado ella misma en una entrevista, indicando que no está segura de que ese sea el formato que más le va. Y aquí estamos, a finales de 2017, atendiendo a su segunda “mixtape” del año, que pese a ser una “mixtape” puede comprarse en iTunes como un disco normal… de la misma manera que Charli consideraba su anterior “mixtape”, ‘Number 1 Angel’, “esencialmente un álbum”. Por lo menos no lo llama “playlist”.

Al margen de nomenclaturas varias, ‘POP 2’ es además el segundo largo de Charli con PC Music, el colectivo de productores de “bubblegum bass” al que atribuimos producciones para Madonna (‘Bitch I’m Madonna’) o Carly Rae Jepsen (‘Super Natural’). Charli ha encontrado un filón en este sonido de pop electrónico híper futurista y se ha convertido en su mayor aliada, explorando más que nadie sus posibilidades estéticas en canciones espectaculares como ‘Dreamer’ o incluso infiltrando el sonido tímidamente en el “mainstream” en un hit moderado como ‘After the Afterparty’. ‘POP 2’ ofrece más buenas canciones a este idilio entre Charli y productores asociados al colectivo PC Music como A.G. Cook, SOPHIE o EasyFun.

En ‘PO2 2’, Charli y su panel de productores lleva el sonido PC Music a extremos de locura inéditos en ‘Number 1 Angel’, acompañada además de un elenco de colaboradores que da vértigo e incluye a estrellas como Carly Rae Jepsen, MØ, Caroline Polachek, Dorian Electra, Kim Petras, Tommy Cash o Mykki Blanco. Son canciones más extremas y brutales que las del “mixtape” anterior, que en el caso de las baladas presentan atmósferas especialmente densas (‘Tears’ con Caroline Polachek), cuando no gorgoritos completamente delirados (‘Lucky’), y en las de las canciones bailables un enfoque marcado en los ritmos, como es el caso de la canción estrella del disco, ‘I Got It’ con Pabllo Vittar, CupCakke y Brooke Candy, un verdadero taladro (en el buen sentido); o ‘Unlock It’ con Kim Petras y Jay Park.

Charli vuelve a crecerse como “hitmaker” en ‘Out of My Head’ con MØ y ALMA (un “grower” en toda regla) y ‘Femmebot‘ con Dorian Electra y Mykki Blanco, pero sobre todo se supera como baladista en unas composiciones que pese al peso del artificio logran resultar emotivas y evocadoras, como es el caso de la escapista ‘Backseat’ con Carly Rae Jepsen, la mencionada ‘Lucky’ y la canción final ‘Track 10’, que tras un mar de efectos de distorsión de voz esconde una melodía conmovedora. En otros temas como ‘Tears’ o la insufrible ‘Delicious’, sin embargo, vemos a una compositora más bien perdida en la producción. ¿Son suficiente motivo para que su sello pase de publicar estas canciones como es debido? Desde luego que no: las ha habido peores.

Puede que el formato “mixtape” sí sea el ideal para Charli: al fin y al cabo, de otra manera es posible que jamás hubiéramos conocido estas canciones. ¿Pero hasta cuándo puede Charli seguir ocupando esta extraña posición entre el mainstream y la completa independencia? Desde luego, si algo ha demostrado la británica en su carrera es que es una vanguardista de los pies a la cabeza, de modo que quizá debiéramos hacernos a la idea cuanto antes de que ella no está aquí para ser una estrella gigantesca del pop, aunque lo haya intentado (y se haya acercado varias veces). Charli está aquí para cambiar las reglas desde dentro y así es como la queremos. ‘POP 2’ vuelve a confirmarlo.

Calificación: 7,9/10

Lo mejor: ‘Backseat, ‘Out of My Head’, ‘Femmebot’, ‘I Got It’, ‘Track 10’

Te gustará si te gusta: Robyn, Britney Spears, Gwen Stefani, el pop progresivo

