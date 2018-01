La canción del día: Justin Timberlake estrena la no tan futurista ‘Filthy’

Justin Timberlake ha estrenado esta madrugada, como se había anunciado, el primer single de su próximo disco, que sale al mercado dentro de menos de un mes, el 2 de febrero, dos días antes de que el artista actúe en la Super Bowl. ‘Filthy’, de nuevo con la colaboración de su mano derecha Timbaland, se sitúa a medio camino entre Daft Punk, Mr Oizo y Mis-Teeq (en concreto ’Scandalous’), con una serie de ganchos musicales entre la música disco, el UK Garage, el primer hip-hop y el urban de unos Neptunes, además de un par de subidones de guitarras eléctricas.

El vídeo dirigido por Mark Romanek, que se había anunciado como “colorido y futurista”, es la presentación por parte del propio Justin Timberlake de un robot que puede darle mucho juego en la Super Bowl (atención a esa pelota), si bien seguramente tenga que prescindir de los movimientos más sexys por el carácter familiar del evento. No falta un guiño a Michael Jackson, como había de ser, en un vídeo más holgazán de lo que se nos prometía, y de precipitado final sorpresa.

Os recordamos que tan pronto como dentro de 2 semanas se estrenará otro vídeo correspondiente a ‘Man on the Woods’, el 25 de enero otro y el 2 de febrero, día de salida del disco, un cuarto. Se trata de la estrategia promocional ya diseñada por Sony Music al margen del funcionamiento de este ‘Filthy’, que va tener el top 1 directo de ‘CAN’T STOP THE FEELING’ complicado, pues la canción es más moderna pero menos inmediata, y dada la supremacía aún de ‘Perfect’.

Actualización: Timberlake ha revelado el “tracklist” de ‘Man of the Woods’, lleno de títulos que referencian la vida en montaña: “Suministros”, “Franela”, “Montana”, “Vivir de la tierra”, “La brisa en el estanque”… Y no, no es fake: