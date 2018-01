First Aid Kit te llevan a un baile de gala americano de los 80 en el vídeo de ‘Fireworks’

A pesar de ser suecas, por estilo First Aid Kit pasarían por estadounidenses también en Estados Unidos, sobre todo con canciones como ‘My Silver Lining’ o su reciente single ‘Fireworks’. Por eso, era de esperar que, en algún momento de su carrera, el dúo de hermanas compuesto por Klara y Johanna Söderberg realizara un videoclip inspirado en los bailes de gala típicos de los institutos americanos.

La canción afortunada ha sido ‘Fireworks’, uno de los adelantos de ‘Ruins’, el nuevo álbum del grupo, que se publica el 19 de enero y del que ya hemos escuchado también ‘Postcard’. En el vídeo, las hermanas lucen pelo cardado como en los 80, cantan melancólicamente desde su habitación e interpretan el tema en directo durante el baile de gala, evocando el sentimiento taciturno de la canción.

En Genius, el grupo ha escrito que la canción trata sobre “tener una convicción firme de hacia dónde vas y a quién quieres llevar contigo. Es sobre sentirse atrapada por tus propios sueños y planes, en tanto estos caen y te dejan sola en la línea de meta”.

‘Fireworks’ es otra de las buenas canciones de country-pop que hemos conocido de First Aid Kit desde su primer disco en 2010, ‘The Big Black and the Blue’. El timbre de las hermanas y sus melodías tradicionales las han convertido en una de las más interesantes exponentes de un estilo americano como el mencionado, como hemos dicho, a pesar de ser escandinavas.