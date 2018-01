La Canción del Día: Yung Beef escala un nuevo nivel con ‘Me perdí en Madrid’

A nadie se le escapa que, dentro del tándem de PXXR GVNG/Los Santos, Fernando Gálvez –más conocido como Yung Beef, Fernandito KitKat, Riviera Manny y no sé cuántos alias más– posee el carisma y el talento natural más sobresalientes. Aunque su actividad ha sido incesante en los últimos 5 años –en mixtapes, EPs, temas sueltos y colabos por doquier–, al fin parece que está dispuesto a sacar partido a su carrera en solitario.

La pasada semana, por ejemplo, subió a Spotify todo su catálogo previo a la creación de su actual sello La Vendición. Eso quiere decir que ya está en plataformas de streaming un material tan importante en su carrera como los primeros volúmenes de las mixtapes ‘ADROMICFMS’ –en 2015 destacábamos su segundo volumen con una mención honorífica–, la célebre ‘#FREEMOLLY’ o ‘Perreo de la muerte’, hasta ahora solo disponibles en Youtube (y Bandcamp, en algún caso). Además, lanzaba un volumen llamado ‘Grandes Clásicos’ en el que reunía 38 temas de sus primeros años en la crew Kefta Boyz –con Khaled y El Mini–, como ‘Jauma’, ‘India’ o ‘Ducati Luv’, con Somadamantina.

Pero eso solo es un calentamiento para su próximo lanzamiento, que es el ya anunciado ‘ADROMICFMS4’, mixtape que ya se avanzó meses atrás y que supone la vuelta al trabajo con Steve Lean, productor original de PXXR GVNG que se tomó un descanso del grupo durante un tiempo. Y no será el único invitado: entre los colaboradores de este nuevo volumen se cuentan productores del reputado colectivo 808 Mafia (Tre Pounds, Taliban Ju) o el californiano D33J (Tory Lanez, Lil Yachty). También el dúo gallego LOWLIGHT, que pone la base en el que podemos considerar como el single principal de este lanzamiento, ‘Me perdí en Madrid’.

Escapando por un momento de sus habituales e ingeniosos golpes de pecho y de cartera de sus textos-tipo, ‘Me perdí en Madrid’ tiene un punto bailable e hipnótico con el que, sin ser del todo comercial, parece escalar a un nuevo nivel. Además, Gálvez nos introduce con su ingenio habitual en la historia de una infidelidad en una ciudad ajena a la suya, perdido (“¿eso son Las Ventas (…)? No lo sé”) en buena medida por culpa de la ingesta de drogas (“estoy high como Dumbo”). Lo cierto es que los efectos vocales y el punto psicodélico de la producción casi hace sentir ese globazo que debía llevar el protagonista del tema aquella noche.

‘ADROMICFMS4’ estará disponible a partir del día 1 de febrero, siendo su presentación oficial por todo lo alto en Caprichos de Apolo –ciclo con selección de la sala barcelonesa–, el día 10 de febrero. Las entradas están disponibles aquí.

Tracklist de ‘ADROMICFMS4’:

1.- Intro (Prod. Steve Lean)

2.- Daniela Bregoli (Prod. Steve Lean)

3.- Me perdí en Madrid (Prod. Lowlight)

4.- Infierno (Prod. KiidFavela x Yampi)

5.- Rosalia (Prod. Steve Lean)

6.- Tu no princesa (Prod. Lowlight)

7.- Brazy (Prod. Los Del Control)

8.- Cryin for a pxxr love 3 (Prod. Tre Pounds x Hussein x Taliban Ju 808 Mafia)

10.- Shootin x Provation (Prod. Steve Lean)

11.- CBR (Prod. DP Beats)

12.- Cold Turkey (Prod. Steve Lean) x Solté tu mano (Prod. d33j x Brodinski)

13.- Balenciaga (Prod. 808 Mafia)

14.- Lonely (Prod. Steve Lean)

15.- Valentino Demons (Prod. Steve Lean)

16.- Rosas Azules (Prod. Steve Lean)

BONUS TRACK: Effy (Prod. Steve Lean)