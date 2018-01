La Canción del Día: el taquillazo ‘Perfectos desconocidos’ debería lanzar definitivamente a The Yearning

Los datos de taquilla de ‘Perfectos desconocidos‘ han sorprendido a propios y extraños, situando a Álex de la Iglesia en el mejor momento comercial de su carrera. Hoy nos concentramos en la canción que aparece con los créditos finales, que no es otra que ‘You Stopped The World’ del proyecto británico The Yearning, una de las maravillosas composiciones que aparecían en su disco de 2016, ‘Evening Souvenirs’, editado por Elefant.

‘You Stopped the World’ ni siquiera era una de las canciones que destacamos de ‘Evening Souvenirs‘, mérito que recaía en el single principal ‘When I Lost You’ o la estupenda ‘Don’t Know What I’m Doing’. Sin embargo, contenía por supuesto el encanto del sonido sesentero del disco, unos maravillosos coros y arreglos orquestales en la segunda mitad y una bonita letra sobre la posibilidad del amor de detener el mundo, entonada por la dulce voz de Maddie Dobie. La letra escrita por el único autor de The Yearning, Joe Moore, casa totalmente con el guión de ‘Perfectos desconocidos’. En la película aparecen varias parejas entregadas al amor (a esos besos de la letra, por tanto), pero también hay un componente mágico, pues toda la trama se desarrolla en torno a un eclipse de luna. Todo los que hayáis visto el final de la peli sabréis cuánto significado aporta ese “Time stood still” de esta canción.

Domingo González, que se ha encargado del montaje de la película y ha trabajado en otras ocasiones con Álex de la Iglesia, fue el creador de los primeros vídeos y la imagen de La Casa Azul. Luis Calvo, responsable de Elefant Records, nos cuenta que esta canción ha llegado a la película como parte de la labor de Elefant Music Supervision, la parte de Elefant que propone canciones del sello para series y películas de todo el mundo y que ya ha dado sus frutos con las bandas sonoras de ‘Yo también’, que supuso un Goya para La Casa Azul, pero también ‘Anatomía de Grey’, ‘Mujeres desesperadas’, ‘The OC’, ‘Cuéntame’, ‘Doctor Mateo’ o ‘El barco’, entre otras decenas.

Nos indica Luis: “Domingo trabaja con Alex desde hace muchos años, le enviamos algunas canciones para la película de ‘El Bar’ pero al final no salió ninguna. A finales de 2016 quedamos para ver juntos Domingo y yo un premontaje de ‘Perfectos desconocidos’. Domingo, entre muchas otras cosas, se ocupa de montar las películas de Alex, vimos diferentes escenas en las que podían encajar canciones preexistentes y probamos varias cosas. Al final se quedó la de The Yearning para el final de la película. A Alex en general le gusta crear música original para sus películas pero a veces mete una canción o dos de grupos”.

The Yearning publica este viernes 19 de enero nuevo mini LP, precedido por el single ‘Do You Remember’.