‘Perfectos desconocidos’ ya es el mayor éxito comercial de la carrera de Álex de la Iglesia

‘Perfectos desconocidos‘ ya es la película más taquillera de toda la filmografía de Álex de la Iglesia. Actualmente está posicionada oficialmente en el puesto 2 en su sexta semana en los cines. Van 2,3 millones de espectadores y 13 millones de euros recaudados: jamás una película del director había tenido tal cantidad de espectadores ni había recaudado tanto. Hace un par de temporadas El Blog del Cine Español recopilaba cuánto había recaudado cada cinta del famoso director, asegurando que conseguía por ejemplo 4,5 millones con ‘El día de la bestia’ con 1,5 millones de espectadores, 7 millones con ‘La comunidad’ (también 1,5 millones de espectadores) y 8,2 millones con ‘Los crímenes de Oxford’. Los datos son toda una recuperación para De La Iglesia si recordamos las cifras de sus últimas películas hasta ahora: ‘Mi gran noche’ recaudaba 2,5 millones de euros y ‘El bar’ era vista por medio millón de personas.

Pero por supuesto, lo mejor está por venir. Hay razones para creer que este fin de semana, el 7º en taquilla, tiene más de una opción para ascender nada menos que al primer puesto de la taquilla española. ¡Una película española recupera el primer puesto de la taquilla casi 2 meses después de su estreno! No se puede comparar al fenómeno ‘8 apellidos vascos’, aún a decenas de millones de euros en recaudación, pero desde luego nadie esperaba que esta adaptación de una película italiana supusiera un antes y un después en la carrera de Álex de la Iglesia.

Si bien nuestro crítico de cine, Joric, estaba muy acertado cuestionando lo viejuno de los chistes a lo matrimoniadas de la película, lo cierto es que ‘Perfectos desconocidos’ claramente se está viralizando porque tiene puntos muy divertidos, es ágil (pasa en un suspiro) y cuenta con grandes interpretaciones de Eduard Fernández y Ernesto Alterio. La canción final, por cierto, es una de las maravillas de las muchas de la discografía de The Yearning, ‘You Stopped the World‘ de ‘Evening Souvenirs‘, para nosotros uno de los mejores discos de 2016.

¿Qué te ha parecido 'Perfectos desconocidos'? Divertida, entretenida, ágil, bien dirigida... ¿qué más queréis?

Es una película de encargo, ni menos ni más

Tonta, antigua, viejuna y el componente mágico... ufff Ver resultados