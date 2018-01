Eminem logrará su 9º número 1 en Reino Unido este viernes gracias a Ed Sheeran

‘River’ de Eminem con Ed Sheeran será número uno en Reino Unido este viernes, ya que va 3.000 copias por delante del actual número uno, ‘Perfect’ de Ed Sheeran, confirma UK Charts. Se acaba por tanto el reinado de la que ha sido la canción de estas Navidades, gracias también a Beyoncé.

La noticia del número uno de Eminem significa, en primer lugar, que el rapero conseguirá su 9º número uno en Reino Unido, una hazaña al alcance de muy pocos (en el país, ningún artista de rap ha conseguido tantos números uno como él), y en segundo, que Ed Sheeran dejará de ser número uno para volver a serlo, a través de Eminem. Esto sí es compañerismo.

Los previos números uno de Eminem en Reino Unido han sido ‘The Real Slim Shady’ (2000), ‘Stan’ (2000), ‘Without Me’ (2002), ‘Lose Yourself’ (2002), ‘Just Lose It’ (2004), ‘Like Toy Soldiers’ (2005), ‘Smack That’ con Akon (2006) y ‘The Monster’ con Rihanna (2013). Por su parte, los números uno de Ed Sheeran en el país han sido ‘Sing’ (2014), ‘Thinking Out Loud’ (2014), ‘Shape of You’ (2017) y ‘Perfect’ (2017).

Eminem ha publicado el pasado mes de diciembre su nuevo disco, ‘Revival‘. El disco ha vendido bastante menos que el anterior, pero ya tiene un número uno asegurado, así que Eminem puede estar contento. A su manera, claro:

Thanks to those that weathered the cold & snow for the Revival / Mom’s Spaghetti Pop-Up at Saint Andrew's Hall last month. Check out what went down! Video and photos on the site: https://t.co/vxG1yvpvie pic.twitter.com/Fe9P6ZKzZF

— Marshall Mathers (@Eminem) 10 de enero de 2018