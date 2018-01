El Petit de Cal Eril comparten la emotiva balada que presenta su nuevo disco triple y triangular

El nuevo disco de El Petit de Cal Eril se presenta de manera un tanto rebuscada. En primer lugar se titula △ y, en segundo, se publica -el próximo 2 de febrero- en forma de trilogía de EPs y con forma triangular. Cada uno de los tres discos contiene tres canciones grabadas en “tres contextos” diferentes: el primer EP se grabó en una “casa de paja” en Mas Franch, Sant Feliu de Pallerols, en La Garrotxa; el segundo en la sede del grupo en Guissona y el tercero en el estudio Figure 8 de Brooklyn, en Nueva York.

El primer avance de este disco triangular que sucede a ‘La força‘ es ‘Tot el que has estat’ (“todo lo que has sido”), que se presenta con un videoclip que, lo has adivinado, además será una trilogía de videoclips dirigida por Marc Cuscó, Marc Roca y Artur Tort con guion de Martín Sales. ‘Tot el que has estat’ es una emotiva balada folk-rock y su dramático vídeo narra las últimas horas de la vida de su protagonista en primera persona, desde la camilla de un hospital.

△

PART 1

A1. Tot el que has estat

A2. Cau la clau

B1. Jo crec en tu

PART 2

C1. Som transparents

D1. Com puc saber el que penses

D2. Tot el que penses de mi

PART 3

E1. Les lletres no fan les paraules

F1. Més val que guardis bé el que saps

F2. Pedres als ulls