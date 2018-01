Una montaña de hombres abraza a Fischerspooner en el vídeo NSFW de ‘Topbrazil’

Según anunció en los últimos meses de 2017, Fischerspooner –ídolos del electroclash a principios de siglo gracias a su icónico álbum ‘#1’ y singles como ‘Emerge’– publican su primer disco desde el año 2009 dentro de nada, el 16 de febrero. Se titula ‘SIR’ y en él cuenta con colaboradores tan insospechados como Boots (responsable de parte del último sonido de Beyoncé), Michael Stipe (el frontman de R.E.M.) y Caroline Polachek (ex-Chairlift), que hace un featuring en uno de los temas ya avanzados del mismo, ‘Togetherness’.

Tras otros adelantos como ‘Have Fun Tonight’ y ‘Butterscotch Goddamn’, este fin de semana el neoyorquino mostraba otra de las canciones en las que ha colaborado el mencionado Stipe. Se trata de ‘Topbrazil’, un tema de electropop bastante certero cuya letra deja entrever ciertas dudas en medio de una relación sexual (“me he sobreexpuesto, no sé por qué / estamos en una habitación / estoy condenado / ¿Por qué dije que lo haría¿”), aunque ya que se pone, pues va a tope (“hagámoslo, vamos hasta el fondo / quiero unas vacaciones romanas / sé que es sólo un juego”).

El lanzamiento del single se refuerza con un vídeo que ya ha sido etiquetado en Youtube con restricción de edad –a petición del propio grupo, anticipándose a una posible censura de la web de vídeos, obviamente–. Y es que, aunque con cierta sutileza y no siendo especialmente explícito –el plano que veis en la imagen adjunta es uno de los más llamativos y obvios, ya ves–, retrata una orgía homosexual en la que un musculado Casey Spooner es el epicentro de una montaña de hombres que le abraza y manosea. Una propuesta muy sugerente que funciona perfectamente como recordatorio de su próximo lanzamiento.

Fischerspooner presentarán ‘SIR’ en nuestro país este verano como parte del cartel del Bilbao BBK Live 2018, junto a Gorillaz, The Chemical Brothers, The xx o David Byrne, entre otros.