Fischerspooner detallan ’SIR’ y estrenan vídeo con Caroline Polachek de Chairlift

Fischerspooner, que fueran uno de los grupos más importantes de la corriente electropop que tan de moda se puso a principios de siglo, van a sacar su primer disco en casi una década. Sucediendo a aquel ‘Entertainment’ que salía en 2009, ‘SIR’ llegará al mercado el próximo año, en concreto el 16 de febrero. Sabíamos que habían estado trabajando con Michael Stipe de R.E.M., en un single dado a conocer hace unos meses llamado ‘Have Fun Tonight’ (que también contaba con ‘Boots’), y vuelve a ser el caso del single que conocemos ahora llamado ‘Togetherness’, que cuenta con invitada de lujo: Caroline Polachek de los recientemente separados Chairlift.

El vídeo está lleno de sensualidad, torsos musculados sin camiseta y lenguaje corporal, con la propia Caroline Polachek apareciendo en un rol felino en el que pocas veces la habíamos visto. El vídeo ha sido dirigido por Warren Fischer y cuenta con la colaboración de Juliana Huxtable.

Además, también se conoce el tracklist del álbum, que incluirá, como veis, más colaboraciones.

01 Stranger Strange

02 Top Brazil

03 Togetherness [ft. Caroline Polachek]

04 Everything is Just Alright

05 Have Fun Tonight

06 Discreet

07 Strut

08 Get It On

09 I Need Love

10 Butterscotch Goddam [ft. Johnny Magee]

11 Dark Pink

12 Try Again ft. Andy LeMaster

13 Oh Rio [ft. Holly Miranda]