Troye Sivan convence a medias en su debut en Saturday Night Live

Este fin de semana, el cantante australiano Troye Sivan ha actuado por primera vez en Saturday Night Live, uno de los programas de mayor audiencia en Estados Unidos, conocido además por sus segmentos musicales, muy importantes sobre todo para artistas noveles no americanos como Sivan (o la misma Adele en su momento) que buscan el espaldarazo definitivo para su carrera internacional.

Sivan había afirmado que actuar en Saturday Night Live era un “sueño hecho realidad”, sin embargo, su actuación no fue del todo satisfactoria. El cantante presentó sus dos canciones nuevas, la bailable ‘My My My!’ y la acústica ‘The Good Side’, ofreciendo dos aspectos de su arte bastante alejados de su debut y en los que se desenvuelve con gracilidad, como demuestran ambas grabaciones.

Sin embargo, en directo, particularmente durante su interpretación de ‘My My My!’, Sivan no terminó de elevar la canción, dando lugar a una actuación en la que los nervios parecieron absorber toda la euforia contenida en el tema, resultando además en una actuación vocal poco sólida. No ocurrió así con ‘The Good Side’, donde Sivan sí logro emocionar. En cualquier caso, toda una alegría ver a Sivan en la televisión americana, en lo que debería ser su gran salto internacional este año gracias a su nuevo disco, que se publica esta primavera.