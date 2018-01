Belako cantan a la nostalgia de la juventud autodestructiva en la épica ‘Lungs’

Vuelven Belako, uno de los grupos clave del rock nacional de los últimos tiempos gracias a canciones como ‘Molly & Pete’, ‘Sea of Confusion’ o ‘Sinnerman’ y a discos como ‘Hamen‘ en los que convivían indie-rock de los 90, electrónica y punk, entre otros sonidos, en composiciones tan decididas y épicas como ‘Nomad’, que nos hemos hartado de escuchar en incontables festivales de nuestro país durante el último par de temporadas.

El cuarteto vizcaíno, compuesto por Josu (guitarra, teclados, bajo y voz), Lore (bajo, teclados y voz), Lander (Bateria y voces), Cris (Voz y teclas), anuncia ahora su nuevo disco, ‘Render Me Numb, Trivial Violence’, que sale el 23 de febrero. El Segell del Primavera y Belako Records publicarán este disco que se distribuirá internacionalmente a través de PIAS y que el grupo presentará durante una extensa gira por nuestro país de febrero a mayo, y también internacionalmente en el festival SWSX de Austin, Texas y en Vive Latino de Ciudad de México.

Entre las canciones nuevas que presentarán Belako en esta gira, el sencillo principal de este ‘Render Me Numb, Trivial Violence’, un corte de rock épico y oscuro titulado ‘Lungs’ que parece hablarnos sobre el fin de una época de auto-destrucción juvenil. “nuestras cabezas duelen, nuestras gargantas están dañadas, me temo que esto no puede ir a peor, nuestros cuerpos y casa se descomponen”. Maria Zabala dirige su siniestro videoclip, que incluye lluvia, lobos y rituales.