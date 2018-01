La Casa Azul presenta el lyric-video de ‘El momento’, “Daft Punk haciendo italodisco futurista”

Seguro que, como nosotros, muchos flipasteis ayer al ver cómo el festival barcelonés Primavera Sound se saltaba a la torera lo anunciado previamente y revelaban su cartel unas horas antes de lo previsto. Pues, de manera similar, La Casa Azul y su sello, Elefant Records, hacen hoy lo propio y presentan el lyric-video para ‘El momento’, un día antes de lo anunciado.

En realidad, la canción no llegará a plataformas digitales hasta mañana, 30 de enero, como estaba previsto pero, dado que ya había sido anticipada por un programa de Radio 3 días atrás, quizá no tenía mucho sentido retrasarlo más. El caso es que ya podemos disfrutar del tema completo en Youtube, con un clip que desmenuza la letra de ‘El momento’ entre paisajes digitales primitivos. Además, el texto que lo acompaña, si bien no concreta cuándo llegará ‘La gran esfera’ del que sólo conocíamos ‘Podría ser peor‘, su dilatado nuevo álbum, sí detalla cuáles son las influencias confesas en esta canción, que seguramente muchos ya habríais intuido:

““El Momento”, el segundo single de adelanto del esperado nuevo álbum de LA CASA AZUL después del gran éxito que supuso “Podría Ser Peor”, es una obra maestra, es otra muestra del inagotable talento de Guille Milkyway y de la facilidad con la que convierte una letra amarga en un inmenso rayo de luz y felicidad que atraviesa nuestro corazón y lo congela al instante. Suena más contemporánea que cualquier otra canción del grupo, reinventa el “synthwave” y lo acerca al “future disco”, agita el hechizo de Kavinsky y embellece la melancolía disco de Luke Million o Fred Falke en una mezcla entre el desazón de lo costumbrista y la fantasía futurista. La voz brilla como nunca y todos los pequeños arreglos vocales que nos acompañan durante toda la canción son tan mágicos y sugestivos como una lluvia ligera y tenue de verano, que parece que no moja pero que termina empapándonos y penetrando hasta lo mas profundo, llenando nuestro cuerpo de vida y frescura. Esta es la doctrina de LA CASA AZUL, este es el sonido del 2018, DAFT PUNK haciendo Italo Disco futurista, esta es la verdadera fuerza del sistema, esa sensación del verano perdido en el que quedarse para siempre, el anuncio de la llegada de “La Gran Esfera”… Bienvenidos a la luz”.

La Casa Azul es uno de los artistas confirmados en el festival Tomavistas 2018, el próximo mes de mayo en Madrid.