Charlie Puth, de acuerdo con el 3,7/10 de su debut en Metacritic

Charlie Puth ha concedido una entrevista en profundidad a Billboard que supone todo un lavado de cara, el definitivo para su carrera tras el éxito de sus últimos singles, ‘Attention‘ y ‘How Long’. El cantante y autor para otros artistas habla con mucha amargura de su disco de debut, y además el artículo incluye una declaración de Dionne Harper de Atlantic Records, quien reconoce que el primer álbum de Puth tuvo que adelantarse por el éxito mastodóntico de ‘See You Again’, que nadie vio venir.

Dice el bueno de Charlie: “Me pasó todo lo que no quería que me pasara: todas las típicas cosas que oyes que le pasan a un chico joven al que contratan en la industria musical me pasaron a mí. Me dijeron que hiciera esto, esto y esto. No quería hacer nada de eso, y simplemente fui donde me llevaban los golpes”. Para empezar, él nunca quiso cantar ‘See You Again’, que escribió para Sam Smith, y ahora dice estar de acuerdo con la nota que su debut ‘Nine Track Mind’ terminó teniendo en el site que reúne críticas de decenas de medios, Metacritic, un 37/100. “Tiene la puntuación más baja de la historia de Metacritic, ¿verdad?”, pregunta, cuando según Billboard tiene la 15ª puntuación más baja de la historia. “Pues estoy de acuerdo con la nota”, sentencia. “Ese álbum no soy yo en absoluto”, dice, aunque más tarde rescata de él el dúo con Selena Gomez, ‘We Don’t Talk Anymore’.

Ahora dice que no se sintió “artista” hasta que salió ‘Attention’. “Y creo que la gente está empezando a entenderlo”, añade, asegurando que ha tomado el control de su carrera y que está produciendo él mismo todo su segundo disco, ‘VoiceNotes’, que ha retrasado de enero a mayo para poderlo perfeccionar.

Mientras reconoce que Ryan Tedder es su modelo a seguir, cuenta que quiere hacer un disco de pop que le dé a los adolescentes la misma emoción que sienten cuando escuchan “algún tipo de hip-hop” y cita ‘Mask Off’ de Future como ejemplo. También asegura que quiere hacer “la versión moderna de ‘Come Back To Me’ de Janet Jackson”, una deliciosa producción de ‘Rhythm Nation 1814’ (1989), con la que os dejamos.