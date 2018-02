Lucía Etxebarría y su hija adolescente analizan el nuevo disco de Yung Beef y el fenómeno del trap

Este jueves ha llegado a las plataformas de streaming ‘Adromicfms 4′, la nueva “mixtape” del rapero Yung Beef. ‘Adromicfms 4’ es uno de los discos más esperados por los fans del trap en español del año, y El País ha tenido la ocurrencia de ponérselo a la escritora Lucía Extebarría para que esta realice una opinión al respecto. Eso sí, junto a su hija de 14 años Allegra.

Extebarría opina que el disco de Yung Beef es “oscuro, introspectivo, sorprendentemente sentimental y verdaderamente pegadizo” y además cree que “va a arrasar”. Ahí se termina su crítica, porque en su colaboración con Tentaciones -así se llama el suplemento cultural de El País-, la escritora ofrece sobre todo un interesante análisis sobre el fenómeno del trap. Ella concuerda con el antropólogo Iñaki Domínguez en su valoración de que el éxito del trap en España se “debe al deseo de la clase media de sentir el guetto por las venas sin mancharse las manos de sangre”. Además, opina que los “hipsters de Malasaña” imitan el estilo de los “macarras poligoneros” en un esfuerzo por destacar de la masa que ella denomina “neocanismo”, y apunta que el hecho de que “en los magazines más cool estén poniendo por las nubes a Yung Beef no es más que la última vuelta de tuerca de la mistificación de lo cani que lleva operando en la cultura popular desde los tiempos del Torete o El Vaquilla”.

En cuanto a Allegra, que se declara fan de Post Malone, Blackbird, Charli XCX o 21 Savage, la hija de Etxebarría no es muy fan del disco de Yung Beef. Como su madre, cree que va a ser un éxito, pero del disco reprocha su exceso de autotune en canciones que le “chirrían” como ‘Tú no eres mi princesa’, y también algunas de sus letras. Allegra está especialmente disgustada con ‘Rosalía’, que compara con una “psicofonía”, y esta misma canción destaca Extebarría también en su valoración, expresando que es una “auténtica tortura”, pero que le “gusta” porque “es una especie de declaración de intenciones: yo meto en mi disco lo que me sale de los huevos”.