Un acosador de Lana del Rey es detenido por planear su secuestro durante un concierto

Según informan hoy diversos medios, un hombre fue detenido el viernes por la noche en la ciudad de Orlando, Florida, cuando se disponia a acceder a un concierto de Lana del Rey en esta ciudad. La policía de dicha capital del sureste norteamericano ha comunicado en Twitter que el sujeto ha sido arrestado “tras recibir indicios sobre un posible intento de secuestro” por su parte hacia la artista.

La Policía de Orlando dio por creíbles los indicios que apuntaban a que un individuo llamado Michael Hunt, de 43 años, era una amenaza para la cantante. Cuando fue detenido, llevaba entradas para acceder al evento y un cuchillo de unos 8 centímetros, si bien en ningún momento llegó a tener contacto alguno con Elizabeth Grant.

Según Pitchfork, el individuo detenido llevaba algunos días enviando mensajes confusos pero amenazantes hacia Lana del Rey en Facebook, con vídeos en los que –según el Orlando Sentinel– decía “quiero ver a mi reina el viernes y, desde ese momento en adelante, nuestras decisiones serán una sola”. En otros estados decía que Grant conocía su cara a través de sus sueños y que planeaba terminar el tour con ella. Delirante y espeluznante.

No es la primera vez que la autora de ‘Born to Die’ tiene que enfrentarse a amenazas de este tipo: hace un par de años logró una orden de alejamiento contra dos fans que la acosaban y amenazaban, además de sufrir el asalto de su casa por parte de un hombre de 19 años.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.

Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO

— Orlando Police (@OrlandoPolice) February 4, 2018