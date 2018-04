La canción del día: ‘I Like It’ será la canción del verano de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin gracias a un bugalú de Pete Rodríguez

Hoy es un día importante para Cardi B. Su primer disco, ‘Invasion of Privacy’, será con toda seguridad número uno en Estados Unidos, y además parece que una de sus pistas, ‘I Like It’, podría debutar en el top 10 del Billboard Hot 100 pese a no haber sido lanzada como single oficial, ya que está asentada en el número 8 de Spotify Estados Unidos, incluso por encima de ‘Be Careful’. Aunque estaba claro que podía ser sencillo en cualquier momento, ya que es el temazo latino del disco, incluye las colaboraciones de Bad Bunny y J Balvin y es la canción del largo que más está funcionando en streaming, al margen de los singles y adelantos previos.

‘I Like It’ presenta la particularidad de basarse en ‘I Like It Like That’, el clásico bugalú de Pete Rodríguez, y de hecho el título del tema de Cardi B no es casual, ya que el sample es tan prominente que, de hecho, como sucede, por ejemplo, en el nuevo single de Drake, conforma la base melódica de la canción, que da lugar a su vez a su parte más pegadiza, la que se corresponde al estribillo, interpretada por Cardi B (“Oh I need the dollars, beat it up like piñatas”).

Se está hablando de ‘I Like It’ en términos de que pueda ser el próximo ‘Despacito‘. Es prácticamente imposible que una canción hip-hop alcance la popularidad de aquella canción, y no hay que olvidar que, si Cardi B ha triunfado en España, no ha sido gracias a ‘Bodak Yellow’ sino a ‘La modelo’ con Ozuna. Pero no será porque ‘I Like It’ no contenga versos pegadizos por parte de sus tres artistas involucrados, destacando ese “they call me Cardi Bardi, banging body, spicy mami, hot tamale” y más de una referencia a la cultura popular (hay menciones a Lady Gaga y a ‘Mi gente‘).