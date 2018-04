Mariah Carey escribirá sus memorias

Mariah Carey, inventora de la Navidad y amante de los hostales, publicó en 2010 un disco titulado ‘Memoirs of an Imperfect Angel’ -que, por cierto, se vendió muy mal, a pesar que era bastante bueno- pero sus “memorias” de verdad parece que llegarán en los próximos meses o en unos pocos años. Y viniendo de quien vienen, se antojan fascinantes.

Page Six confirma que la autora de ‘Always Be My Baby’ se encuentra trabajando en su autobiografía, y la noticia es especialmente interesante dado que Carey acaba de revelar públicamente que sufre trastorno bipolar desde 2001.

Según el medio norteamericano, Carey ha estado “mirando en su interior tras las muertes de sus amigos Whitney Houston y Prince”, y parece que la cantante indagará de manera especial en el libro en su experiencia con su enfermedad, relatando la mala manera en que sus allegados en aquel momento recibieron la noticia de su diagnóstico. Su equipo cuenta: “Muy poca gente de su círculo cercano sabía que era bipolar. Ha sido una decisión muy personal para ella. Ha estado tomando y abandonando la medicación desde que fue diagnosticada. Hay un grupo pequeño de gente que se preocupaba por ella que se fue yendo de su vida gradualmente. Hubo muchos problemas. Es muy complicado. Fue muy grave”.

Mientras escribe su libro, Carey trabaja también en su disco número 15, confirma PageSix. Sería el sucesor del notable ‘Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse‘, publicado en 2014. Después sí ha habido recopilatorios, una serie de conciertos fijos en Las Vegas y algunos singles, como ‘The Star’, nominada a un Globo de Oro por su aparición en la película del mismo nombre.