‘La Casa de Papel’ es la serie más vista de Netflix en habla no inglesa, superando a ‘Dark’

Netflix ha hecho públicos sus resultados económicos del primer trimestre de 2018, indicando que son superiores a los esperados con un crecimiento de 7,4 millones de suscriptores y un beneficio neto de 234 millones de euros tras haber ingresado unos 2.900 millones de euros. Como podéis ver en el cuadro explicativo, en ambos casos se trata de cifras mejores a las de los cuatro trimestres de 2017 y ya de hecho próximas a lo previsto para este segundo trimestre en el que nos encontramos.

En el informe siguen sin darse datos exactos ni aproximados de la audiencia de sus series y películas, todo un misterio muy bien guardado en el mismo cajón -más o menos- que las cifras de venta semanales y reales de Promusicae. Sin embargo, sí hay una frase en el documento que ha llamado la atención, tanto en España, como en parte del extranjero. En la parte dedicada a hablar de producción internacional, dicen que este trimestre, ‘La Casa de Papel‘, internacionalmente conocida como ‘Money Heist’, se ha “convertido en la serie en habla no inglesa más vista de la historia de Netflix”. ¿A quién se lleva por delante? Claramente a ‘Dark’, que no era una serie local sino una apuesta original de Netflix que había recibido un hype considerable por sus comparaciones –no tan bien traídas– con ‘Stranger Things”.

Desconocemos si el uso de la lengua alemana, los ritmos televisivos, o el carácter tibiamente experimental de ‘Dark’ han jugado en contra de esta, pero la afirmación no puede ser más clara. No es que ‘Dark’, al estrenarse el año pasado, haya podido circular poco este, es que ‘La casa de papel’, que en el extranjero a Netflix se ha subido mediante episodios de 40 minutos en lugar de 70, ya es la serie en habla no inglesa más vista “de la historia” de esta plataforman.. y ‘Dark’ no aparece ni mencionada en el informe. Una suerte que, al menos, sí se haya confirmado su segunda temporada…

¿Qué te parece el pequeño hype internacional de 'La casa de papel'? Me alegro, aunque no me convenció

Me alegro, me gustó mucho

No la he visto, pero lo haré

No la he visto, y no creo que lo haga

No me alegro nada, no me pareció buena serie en absoluto Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Pessoas reclamando que La Casa de Papel é a série de língua não-inglesa mais vista na Netflix, e não Dark. Mas é óbvio né?! Dark pode até ser melhor, mas é uma série difícil em muitos sentidos, já La Casa de Papel tem muito mais apelo popular. — Aline Guevara (@AlineGuevara) April 17, 2018

La Casa de Papel ya es la serie más vista de habla no inglesa de Netflix (por encima de Dark) https://t.co/EKybgArA9X — Rodri (@Rodrister) April 16, 2018

Y es realmente injusto, pq Dark es mil veces mejor q la casa de papel. https://t.co/HYbdEDMm85 — lina (@lsr1912) April 16, 2018