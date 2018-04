AURORA adelanta su disco con ‘Queendom’, que busca sea “un lugar para todos nosotros”

AURORA, la muchacha noruega que sorprendió en 2016 con un notable debut de pop atmosférico, ‘All My Demons Greeting Me As a Friend‘, que aunaba épica tipo Florence con un sonido esotérico en la línea de Enya, vuelve en 2018 con un nuevo disco del que ha hablado en NME y que asegura tratará “sobre el mundo y sobre las personas”.

El primer adelanto de este disco, que al parecer se titula ‘The Seed’, y que AURORA acaba de presentar en Coachella, es ‘Queendom’, que sigue esa línea épica de siempre, aunque ahora desde un punto de vista más luminoso. La artista lo explica así: “’Queendom’ va sobre celebrar nuestras diferencias. Va sobre celebrar a las mujeres y a los niños y a los animales y también a los hombres. A los tranquilos y a los introvertidos, para que puedan cantar y ser vistos. Va sobre gente tímida y gente solitaria y espero que pueda ser un lugar al que podemos acudir para sentirnos solos juntos y ya no estar solos. ‘Queendom’ es un lugar para todos nosotros”.

‘The Seed’ es uno de los temas inéditos que ha presentado AURORA este fin de semana en Coachella y que ha estado presentando recientemente en otros directos, entre ellos, también, temas titulados ‘Soft Universe’, ‘Churchyard’, ‘Animal’, ‘Gentle Earthquake’ y ‘All is Soft Inside’.