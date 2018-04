Willy Toledo no comparece ante el juez tras “cagarse en Dios” y dice que “la iglesia tiene libertad para vomitar su ideología represora”

Willy Toledo es el gran protagonista del día en el mundo de la cultura tras no presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para declarar tras haber sido denunciado por “cagarse en Dios” en su página de Facebook (“Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”). La denuncia dice que ha ofendido los sentimientos religiosos. El actor conocido por sus papeles en ‘Crimen Ferpecto’ y ‘El otro lado de la cama’ y también por su ideología comunista ya había advertido que no iba a acudir a la cita por haber realizado esa declaración en Facebook y que solo comparecería “si le detenían”.

Tras ser “trending topic” durante todo el día, Willy Toledo ha sido entrevistado por Al Rojo Vivo en laSexta, donde ha declarado: “Tenemos que empezar a plantar cara al régimen franquista borbónico español de una vez por todas y una manera es desobedeciendo a su persecución, su censura y su retroceso a las libertades (…) Estoy ejerciendo mi derecho a la desobediencia a leyes, normas y artículos del código penal que considero injustos. Me parece delirante que en 2018 exista un delito de ofensa a los sentimientos religiosos”.

Willy Toledo considera que hay que plantearse cambiar el código penal por “anacrónico” y ha hecho un guiño a la falta de privacidad que brindan las nuevas tecnologías, retando a las autoridades a que le busquen, aunque ya saben dónde está: “Ya les he dicho dónde voy a estar, que no hace falta, porque con las nuevas tecnologías estamos localizados hasta cuando vamos al retrete (…) No voy a ofrecer resistencia, pero solo voy a comparecer ante el juez si me obligan. No voy a ir por un delito de blasfemia porque me parece surrealista”.

Además, indica: “Yo me siento ofendido todos los días”, citando diversas declaraciones de obispos sobre los abusos a menores en el seno de la iglesia, que podéis ver en este vídeo bajo estas líneas. “Ya sabemos que la iglesia tiene absoluta libertad para vomitar toda su ideología retrógrada, represora y misógina”, concluye.