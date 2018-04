Calvin Harris y Dua Lipa consiguen el nº1 en UK con ‘One Kiss’

La unión de Calvin Harris y Dua Lipa en ‘One Kiss’ es oficialmente número uno en Reino Unido. ‘One Kiss’ sube del top 3 al top 1 esta semana en la tabla de singles británica, sumando 70.000 unidades entre streamings (7,1 millones) y descargas (22.000 descargas). Es el número uno más exitoso de 2018 en Reino Unido, apunta UK Official Charts.

Con este número uno, Harris suma ya nueve “chart toppers” en Reino Unido -el último de los cuales fue ‘Feels’ junto a Katy Perry, Pharrell Williams y Big Sean- y se convierte en el undécimo artista que logra 9 o más números uno en el país, acompañando a ABBA, Rihanna o Spice Girls. Por supuesto, ‘We Found Love’ con Rihanna es su mayor éxito. Para Lipa es el segundo número uno de su carrera, naturalmente tras ‘New Rules’. Y ahora que empieza el calor, se augura un buen recorrido en listas para ‘One Kiss’, aunque el tema ya apuntaba maneras gracias a su sonido Ibiza-House circa 2000.

Tops 1 de Calvin Harris:

2008 01 Dance Wiv Me (Dizzee Rascal feat. Calvin Harris & Chrome)

2009 01 I’m Not Alone

2011 01 We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris)

2013 01 Under Control (Calvin Harris & Alesso feat. Hurts) -1-

2014 01 Summer -2-

2014 01 Blame (Calvin Harris feat. John Newman)

2017 01 Feels (Calvin Harris feat. Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean)