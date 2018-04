La canción del día: ‘Extraterrestre’ es el delirio de Betacam en el fin del mundo

Betacam, el proyecto de synth-pop de Javier Carrasco (Templeton, Rusos Blancos), ha vuelto este mes de abril con un nuevo disco de material inédito titulado ‘Mítico’. Si el nombre del álbum ya mola, su contenido no decepciona, y de su enmarque ochentero salen temas tan certeros y pegadizos como ‘Chacal’, ‘La discusión’ o este ‘Extraterrestre’.

‘Extraterrestre’ cuenta la historia de una invasión extraterrestre… nada menos que en Madrid. En la canción, Carrasco -quien, por cierto, ya tenía un tema titulado ‘Cuarto Milenio’– percibe que algo raro sucede en la ciudad, abre la puerta de su casa y descubre que no hay nadie en la calle. La radio anuncia que “Madrid entera va a estallar”, y Carrasco se sume poco a poco en la desesperación, temiendo que una “invasión extraterrestre” o “algún comando de la muerte” está a punto de colonizar Madrid, preguntándose “¿qué han hecho con toda esa gente?” y rogando después que se acabe la “broma”. “Salid de donde os escondáis”, suplica. Sin embargo, Betacam termina aceptando que se ha quedado solo en el mundo, y del terror pasa a la euforia en un final que, no por simpático, suena menos delirado: “si soy el último habitante, voy a intentar pasarlo en grande, voy a hacer todo lo que quiera, hasta el momento en que me muera”, canta Carrasco, concluyendo con unos “la la las” que acrecientan esa sensación de locura ante el fin del mundo.

La presencia de los aliens en ‘Extraterrestre’ nunca termina de materializarse -siempre es una amenaza- y precisamente esa incertidumbre es lo que hace interesante esta canción, también en una producción intrigante y expansiva que aúna ritmos new wave con ambientaciones de clara intención cósmica y “new age”, capturando con elegancia ese vaivén de emociones narrado en la letra. Unas palmas hacia el final aportan una riqueza muy bienvenida, conformando una experta producción que invita a las repetidas escuchas, y de las que, por cierto, hay varias en el mencionado ‘Mítico’. Pero ‘Extraterrestre’ es, sin duda, la más misteriosa de todas.