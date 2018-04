La canción del día: ‘No quiero salir’ es el momento “Chenta XCX” de Putochinomaricón

En el brevísimo -pero muy rico en contenido- debut de Putochinomaricón -8 canciones, 18 minutos-, publicado por Elefant, hay lugar para todo tipo de sonidos, algunos de los cuales proceden directamente de la radiofórmula anglosajona (‘Tu puta vida nos da un poco igual’ remite a ‘A-yo’ de Lady Gaga), otras de la nipona (‘No tengo wifi’ es muy J-Pop y, por extensión, remite a PC Music) y otras del underground nacional tipo Hidrogenesse o Astrud (‘Gente de mierda’).

Y hablando de PC Music, si hay una canción en el disco de Chenta Tsai que recuerda a su admiradísima Charli XCX, gran colaboradora del colectivo, esa es ‘No quiero salir’. Tsai ha reconocido que A.G. Cook es una de sus grandes influencias, y debido a que tanto el pop comercial como el lado oscuro del capitalismo son dos de sus mayores preocupaciones, era de esperar que el sonido PC Music se filtrase en el trabajo de Putochinomaricón tarde o temprano.

‘No quiero salir’ no es exactamente un homenaje a la estética de pop híper-vitaminado y plástico de PC Music. Más bien suena como una canción que Charli XCX habría hecho con Cook, remitiendo en sus ritmos y su sonido crespo y afilado a ‘After the Afterparty’ y a los momentos más radiables de ‘POP 2‘. Tsai emplea sonidos rabiosamente pop -vocecitas distorsionadas, percusiones tropicales, un bombo árido y contundente, además de un estribillo ultra comercial- para componer una canción que habla de esos días en que, simplemente, solo tienes ganas de aislarte del mundo y no hablar con nadie.