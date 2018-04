Arctic Monkeys no avanzarán ninguna canción antes de publicar su nuevo álbum

Días atrás, cuando se conocía que el nuevo álbum de Arctic Monkeys se abrirá con una extraña cita a The Strokes, especulábamos sobre la estrategia de lanzamiento de ese ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘. A menos de un mes de su publicación –el 11 de mayo– no conocemos ni un sólo fragmento musical del mismo (incluso su teaser era totalmente silencioso). Y parece que debemos perder la esperanza de encontrarnos con ello: en una estrategia cuanto menos poco ortodoxa, un representante del grupo ha confirmado a Pitchfork que han optado por no publicar ningún single previo al disco.

Este curioso planteamiento promocional, del todo infrecuente en la industria musical actual salvo que se trate de un disco sin anuncio previo, ha sido una decisión promovida por Jamie Cook, guitarrista del grupo, y el sello Domino. Así lo ha explicado Alex Turner en la entrevista de portada del nuevo número de la revista británica Mojo, donde asegura que no ha sido idea suya aunque “lo entiende”. En la misma entrevista, Turner asegura que “habrá fans que se sentirán confusos” por su nueva dirección musical. ¿R&B? ¿Trap? ¿Latino? ¿Jota manchega? Hagan sus apuestas…

Esta decisión sin duda contribuirá a crear aún más expectativas sobre su 6º álbum de estudio, un sucesor del exitoso ‘AM’ publicado en 2013 y que presentarán en una gira mundial que incluye dos de los festivales de mayor calado y repercusión en nuestro país: el Mad Cool 2018 de Madrid y el Primavera Sound 2018 de Barcelona.