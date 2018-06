Cardi B supera el millón de unidades, lo nuevo de Lily Allen… no

Hits

Cardi B ha superado hace unos días el millón de unidades vendidas de su debut oficial ‘Invasion of Privacy‘ según las estimaciones de Mediatraffic. Las estimaciones incluyen puntos de streaming, enormes en Estados Unidos para temas como ‘Bodak Yellow’, su hit latino ‘I Like It’ y, en menor medida, ‘Be Careful’. El álbum se ha mantenido fuerte en listas desde su lanzamiento hace dos meses y medio y permanece aún en torno al top 5 después de haber sido número 1. Sin duda es uno de los discos del momento en América y ya solo ese disco de oro (500.000) que le han dado en Estados Unidos garantiza una buena cifra a nivel mundial.

Pero Cardi B también goza de considerable aceptación en otros lugares. En Reino Unido ha sido número 5 en álbumes y, diez semanas después de estar en el mercado, aún es top 24; mientras que en países como el nuestro lógicamente no vas a encontrar ya ‘Invasion of Privacy’ en el top 100 de ventas, pero sí -ojo- en la lista de “streaming álbumes”. En esta última tabla es número 89 tras haber alcanzado el puesto 12, sobre todo animado por el éxito de ‘I Like It’, que se ha quedado a las puertas del top 10 de singles en España.

No parece que la popularidad de Cardi B vaya a decaer y la pregunta es si será capaz de reafirmar este éxito con algún otro sencillo futuro del álbum. Si sí, los 2 millones de unidades la esperan. Si no, en todo caso con estas cifras ya estamos ante uno de los grandes éxitos comerciales de 2018.



Flops

No va a ser el año de Lily Allen si no pasa un verdadero milagro con algunas de las canciones de ‘No Shame‘. Los singles previos del álbum han sido recibidos con la mayor de las indiferencias en todo el mundo, la decisión de lanzar ‘Lost My Mind’ antes del álbum es totalmente errada y mucho va a tener que cambiar la cosa para que pase algo con ‘Apples’, ‘Your Choice’ o ‘What You Waiting For?’. De hecho, ‘Apples’ no está en la lista de temas que Lily proponía como posibles sencillos en una encuesta en su Twitter, encuesta que se resolvía en favor de ‘Come on Then’.

¿Cuáles son los datos a día de hoy? ‘No Shame’ es el primer disco de Lily Allen que no es top 2 en Reino Unido, ha quedado en el puesto 8, pero lo peor es que se espera que en la segunda semana caiga fuera de todo el top 40. Es en Reino Unido donde es una diosa, por lo que casi ni merece la pena mencionar que el álbum ha sido número 168 en Estados Unidos (su peor resultado, por mucho), número 68 en Holanda (su peor resultado, por mucho) o número 20 en Irlanda (su peor resultado, por mucho).

El largo lapso entre discos, la mala recepción de ‘Sheezus’, su controvertida imagen pública y la falta de un sencillo tan contundente como ‘Not Fair’ parecen las causas del que puede ser el último álbum de Lily Allen para Parlophone. Una pena porque el disco no está nada mal.