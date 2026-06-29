Robert Smith es guitarrista de unos Rolling Stones muy en forma

The Rolling Stones han lanzado otra dupla de sencillos con motivo de la publicación de su próximo disco, titulado ‘Foreign Tongues’ y esperado para este 10 de julio. Los nuevos adelantos del disco son ‘Jealous Lover’, un melódico y sexy R&B que podría recordar al de ‘Beast of Burden’, y ‘Divine Intervention’, un rock ‘n’ roll clásico en el que participa el mismísimo líder de The Cure a la guitarra.

Lo que más sorprende de ‘Jealous Lover’ en la primera escucha no es su aparente frescura, sino el inesperado falsetto con el que Mick Jagger da comienzo a la canción y que mantiene hasta la llegada del estribillo. A estas alturas de la película, obviamente el tema no representa nada nuevo en la carrera del grupo británico, pero sí demuestra que Jagger y los suyos siguen siendo capaces de firmar buenas canciones con su esencia intacta.

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‘Divine Intervention’, por otro lado, suena como un tema de blues rock clásico, pero la interpretación del mítico frontman es tan viva que la canción acaba convenciendo totalmente pese a ser algo más genérica que su acompañante de lanzamiento. El estribillo, eso sí, funcionaría por sí solo en cualquier contexto: «Intervención divina / No es una posibilidad / La vida es un juego de apuestas», canta un poderoso Jagger de 82 años.

Es en este tema en el que, al parecer, Robert Smith toca la guitarra eléctrica. El motivo de esto es totalmente insólito. Así lo cuenta Jagger, que se encontró un día a Smith en el estudio: «Había un tío dándome la espalda con una largo traje puesto. Cuando se giró, estaba cubierto de pintalabios. Y dije -nunca le había conocido- ‘¡Tú eres Robert Smith de The Cure!'». Smith confirmó quién era y Jagger no perdió el tiempo: «Bueno, ya que estás aquí, más vale que te pongas a hacer algo».

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No está claro qué parte de guitarra es de la que se encarga el líder de The Cure, pero sí sabemos que no será su única contribución al nuevo disco de The Rolling Stones. Según Music Radar, a Smith sí se le podrá escuchar en la canción ‘Never Wanna Lose You’, en la que también toca el sintetizador.