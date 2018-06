Marissa Nadler estrena ‘For My Crimes’, con coros de Angel Olsen

La cantautora Marissa Nadler, cuyo último trabajo largo salía en 2016 bajo el nombre de ‘Strangers‘, tiene un nuevo álbum terminado, saldrá ya después del verano, en concreto el 28 de septiembre, se llamará ‘For My Crimes’ y hoy se presenta el sencillo homónimo.

Se trata de una tenue composición como suele ser habitual guiada por un arpegio de guitarra al que decoran cuerdas tras el estribillo y al que añade coros en segundo plano la mismísima Angel Olsen. La letra es una súplica de Nadler muy clara, la que parece haber inspirado todo el título de este largo: “por favor no me recuerdes por los crímenes que he cometido”.

El álbum ha sido co-producido por Lawrence Rothman y Justin Raisen y ha contado con la colaboración de Sharon Van Etten y Kristin Kontrol a las voces, la baterista de Hole Patty Schemel y Mary Lattimore al arpa. Así quedará su tracklist destacando títulos como “Ya no puedo escuchar a Gene Clark”.

01 For My Crimes

02 I Can’t Listen to Gene Clark Anymore

03 Are You Really Going to Move to the South?

04 Lover Release Me

05 Blue Vapor

06 Interlocking

07 All Out of Catastrophes

08 Dream Dream Big in the Sky

09 You’re Only Harmless When You Sleep

10 Flame Thrower

11 Said Goodbye to That Car