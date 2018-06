Bebe Rexha / Expectations

El mundo del pop ha cambiado tanto que podemos dar con una superestrella conocida por el gran público -o que al menos suene bastante- y no tenga ni un solo disco en el mercado. Hace ya 2 años que Bebe Rexha presentaba la gala de los MTV Europe, y solo ahora, esta semana, es cuando llega al mercado su primer largo. Eso no quiere decir que no hubiera hecho méritos antes. Bebe Rexha había co-escrito antes de dar el salto en solitario, entre otras cosas, ‘The Monster’, uno de los números 1 de Rihanna y Eminem. También había grabado ‘Me, Myself & I’ con G-Eazy, ‘In the Name of Love’ con Martin Garrix o ‘Hey Mama’ de David Guetta con Nicki Minaj y Afrojack.

El año pasado Bebe Rexha publicaba un par de EP’s, ‘All Your Fault: Pt. 1’ y ‘All Your Fault: Pt. 2’, que incluían dos hits recuperados aquí, ‘I Got You’ y ‘Meant to Be’. El primero era un cruce entre el Michael Jackson de ‘They Don’t Care About Us’, el Justin Bieber de ‘Sorry’ y la Rihanna de ‘U Needed Me’, solo que de estribillo más explosivo; mientras el segundo es una colaboración con Florida Georgia Line que suena a los momentos más beatlianos y luminosos de The Streets y Rudimental. ‘Meant to Be’ cierra ‘Expectations’ por una razón, y es que no es en absoluto una canción identificativa de lo que encontramos en el disco. Casi parece fuera de lugar, un bonus track.

Y es que ‘Expectations’ es más que nada un álbum de baladas y medios tiempos en el que la cantante se acuerda poquito de cómo citaba a Coldplay, The Cranberries y Alanis como influencias al inicio de su carrera. De aquello solo queda una interposición acreditada de ‘Bitch’ de Meredith Brooks en ‘I’m a Mess’, pues en general ahora suena como una discípula de Sia en ‘Ferrari’, que comienza también recordando a Russian Red aunque ella no lo sepa; o como si siguiera queriendo vivir de componer para Rihanna, como prueba ‘Steady’ con Tory Lanez.

Sobre frases tan emo como “estoy a gusto estando triste”, Bebe Rexha ofrece una amalgama variadilla de sonidos que incluye medios tiempos tórridos como ‘2 Souls on Fire’ con Qavo, el latineo meets Johnny Frusciante de ‘Shining Star’, alguna guitarra Brit-pop o incluso trip-hop como la de ‘Don’t Get Any Closer’, el trap de la mencionada ‘Steady’, el momento eurovisivo de ‘Self Control’ o la balada con guitarrita presta para incorporar un bombo en cualquier momento como mandan las modas (de hace dos años) de ‘Knees’.

Las 14 canciones de ‘Expectations’ son todas cortísimas y acaban antes de que puedas odiarlas, pero Bebe Rexha no logra casi nunca quitarse de encima la sensación de ser una cantante de sesión, de las que graban una melodía antes de que una superestrella las redondee y les dé alma. Por sí sola y después de una decena de intentos, apenas ‘Grace’ o ‘Pillow’ hacen un mínimo de pupa; y sus textos, todo el rato en la onda de “no tengo autocontrol / y no me refiero al tabaco ni al alcohol / sino a que en lo que respecta a ti / no puedo decir que no” no suman mucho. Para muestra, el post-estribillo de esta misma ‘Self Control’, en la que canta: “Na na na na na na / Na na na na na na na / Na na na na na na / Na na na na na na na / Na na na na na na / Na na na na na na na / Na na na na na na / Na na na na na na na” y después continúa: “I’m so predictable…”

Calificación: 5,5/10

Lo mejor: ‘Ferrari’, ‘Meant to Be’, ‘I Got U’, ‘Pillow’

Te gustará si te gustan: Sia, Zara Larsson, Meredith Brooks, las baladas del disco de Camila Cabello y Halsey

Escúchalo: Spotify