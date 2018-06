Sesión de Control: Jump To The Moon, Alondra Bentley, Juancho Marqués, Summer Spree…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades más interesantes del panorama alternativo y/o independiente nacional y latinoamericano. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Jump To The Moon, Alondra Bentley, Juancho Marqués, Summer Spree, Cuesta Loeb, Floridablanca, Akkan, Ases Falsos, Señalada y Dreyma. Foto Jump To The Moon: Javier Peñalver.

Jump To The Moon

El jovencísimo cuarteto de Murcia Jump To The Moon venía llamando la atención por la frescura retro-ochentera (parece antagónico, pero no lo es) de singles como ‘2 A.M.’, ‘U Mad’ o ‘Sxty’, en una onda muy Haim o Pale Waves. La confirmación de todo su potencial debería llegar con la publicación de su debut, también titulado ‘Sxty’, que se presenta como una de las grandes apuestas del año del sello Mushroom Pillow.

Alondra Bentley

Después de la enorme apuesta que supuso ‘Resolutions’, álbum grabado en Estados Unidos junto a Matthew E. White, la artista de origen británico establecida en España desde hace años sigue haciendo evolucionar su proyecto personal. En esta ocasión avanza ‘Solar System’, un álbum que verá la luz el próximo otoño y que, a tenor de este ‘Mixtapes’ producido por Carasueño, avanza en la sofisticación de su sonido.

Floridablanca

Si echas en falta en el pop nacional una reinterpretación de códigos clásicos del synth pop a la manera en que lo hacen Phoenix, The 1975 o Parcels, Floridablanca son tu grupo. Bajo el paraguas de Mushroom Pillow, el cuarteto madrileño va dando pasos firmes en forma de canciones redondas hacia un mayor reconocimiento, siempre con la elegancia y la melodía como rasgo indisoluble. La última muestra de esa clase es ‘Deseo.Espejos.Olvidar’.

Summer Spree

Un par de meses atrás se editaba ‘Sub Lumine’, primer disco largo del nuevo proyecto personal de Álvaro Muñoz, un compositor que obtuvo su mayor grado de popularidad como Tarik y la Fábrica de Colores. Una de las canciones más destacadas de ese disco, que en breve reseñaremos, es ‘La hora más fría’, llena de efluvios setenteros y que ha sido ahora destacada con un evocador vídeo.

Cuesta Loeb

La española residente en Los Ángeles Christina Cuesta Loeb fue una de nuestras apuestas del pop nacional del año 2017. Pasado el tiempo, no parece estar teniendo la repercusión que merece, pero eso resta valor a sus canciones, enraizadas en el pop shoegaze y un sonido poderoso. La reciente ‘Out Of’ es otra impecable muestra de por qué confiamos en su talento.

Akkan

Tras este críptico nombre se esconde el tándem formado por dos nombres destacados del panorama alternativo nacional, como son Gunsal Moreno (beGun) y Marc Fernández (Ocellot). Juntos crean una suerte de encuentro entre músicas electrónica y orgánica, con especial protagonismo de sonidos y percusiones exóticas, basadas en sonidos reales de la selva (!). Tras lanzar a principios de este mismo año su EP debut, ‘Bananat’, acaban de estrenar –de nuevo en Foehn Records– un ‘Regaliu’ EP con dos inéditos que insiste en hacernos bailar y refrescarnos con su sinuoso encuentro.

Señalada

Detrás de este nombre de aperiencia enigmática se esconde Pedro Señalada, batería de Gabriel y Vencerás o Neleonard, que también hace sus pinitos en la composición, inspirándose en nombres tan poco frecuentes como Gorky’s Zygotic Mynci o Faris Nourallah. Tras una primera aproximación con ‘El deshielo’ (2016), para el que se rodeó de colegas notables como Laura Antolín (Doble Pletina), Eloy Bernal (Hibernales) y Carasueño, el próximo otoño lanzará un nuevo disco con una formación estable, del que la estupenda ‘Juego’ sirve de avance.

Juego by Señalada

Juancho Marqués

Precedente de la actual explosión del nuevo hip hop español desde su sello Suite Soprano, este MC y productor de Aranjuez lleva casi una década publicando mixtapes y discos en los que ha contado con colaboradores como Gata Cattana, Sule B, Alberto Rock y hasta La M.O.D.A. Acaba de lanzar ‘Cierre’, un disco que incluye uno de sus mayores hits, ‘Mira pa otro lao’, y en el que se muestra abierto a sonidos más electrónicos como el de ‘Cristal’. Es uno de los nombres confirmados en el ecléctico cartel de Arenal Sound 2018.

Dreyma

Elegido como el grupo maquetero favorito de 2017 para los oyentes del conocido programa de Radio 3 ‘Disco Grande’, Dreyma publicaban el pasado año un EP debut homónimo que hacía convivir armónicamente dream pop y cierta querencia jamaicana en cortes como ‘Fuego’. Pero ya están a punto de publicar una nueva referencia, un EP titulado ‘Moonlight’ y que, por lo que deja que ver su adelanto ‘Come Home’, parece que este dúo femenino de Granada se torna aún más oscuro. Dreyma actúan este sábado, 30 de junio, en Vida Festival 2018.

Ases Falsos

Después de llamar notablemente la atención con ‘Juventud americana’ y, sobre todo, el gran ‘Conducción’, ‘El hombre puede’ (2016) pareció algo por debajo de las expectativas. Con todo, Ases Falsos persisten como una de las propuestas más atemporales y exitosas del actual pop alternativo chileno y así pretenden demostrarlo otra vez con ‘Mala fama’, 13 nuevas muestras del talento compositivo de Cristóbal Briceño.