Drake publica ‘Scorpion’, un disco con 25 pistas que hasta incluye a Michael Jackson y Mariah Carey

Como se había anunciado hace meses, Drake ha publicado disco durante la última semana de junio, se llama ‘Scorpion’, incluye hasta 25 pistas en las que caben los singles de adelanto, exitosísimos, ‘God’s Plan‘, ‘Nice for What‘ y ‘I’m Upset‘, además de colaboraciones con Jay-Z, Nicki Minaj, Future, Ty Dolla $ign, Static Major y Michael Jackson. ¡Esperad! ¿Michael Jackson? ¿Pero no murió hace 9 años? ¿Cómo es que entonces protagoniza un featuring en ‘Don’t Matter to Me’?

Al parecer, se trata de una canción de Michael inédita en una pista de la que Paul Anka es co-autor (también se oye a este haciendo coros). Se sabe que bastante material de Jackson ha quedado sin publicar y de hecho el tema ha dado para dos discos póstumos del artista, el segundo con más credibilidad que el primero. Es curioso, pero The Weeknd ha imitado a Michael Jackson hasta el punto de que la canción nueva parece un “featuring” de Abel Tesfaye.

Entre las primeras noticias que está dejando el disco, como recoge Pitchfork, está ‘Emotionless’, en la que se samplea ‘Emotions’ de Mariah Carey y se responde el beef con Pusha-T sobre su hijo secreto (“no estaba escondiendo a mi hijo del mundo, sino escondiendo el mundo a mi hijo”), al que dedica el tema ‘March 14’, en el que referencia el mítico “Billie Jean is not my lover (…) the kid is not my son” de Michael Jackson. También hay referencias a beefs con Meek Mill y Diddy en ‘Survival’. En cuanto a ‘Talk Up’ con Jay-Z menciona la muerte de XXXTentacion de lo que deducimos que su grabación es ultra reciente; mientras que en Apple Music, una descripción del disco bromea sobre el hecho de que Drake no escriba sus canciones (más referencias a las acusaciones de Pusha-T).