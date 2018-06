Mimi presenta nuevo proyecto de baile, Lola Indigo

Poco a poco se van conociendo los diversos proyectos que emprenden los concursantes de la exitosa última edición de Operación Triunfo. Tras el enorme éxito en España de ‘Lo malo’ de Aitana War, Mireya Bravo publicaba la semana pasada su debut y hoy viernes 29 de junio Cepeda publica el suyo, al tiempo que Mimi anuncia un proyecto con el enigmático nombre de Lola Indigo.

La primera expulsada de OT2017 prometía con su carisma y pasión por el pop enfocar su carrera hacia este género, y parece que así será. La primera imagen promocional de Lola Indigo, en la que abunda la purpurina rosa, no podría ser más pop, y Mimi asegura que su nueva música es “baile”, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta que Mimi llegó a concursar en ¡Fama! A Bailar muchos años antes de entrar en la Academia. De hecho, la cantante implica en un texto subido en sus redes sociales que Lola Indigo es un grupo musical de baile: “Por eso mi proyecto va directamente unido a la danza, cada canción que escribo esta pensada para el movimiento”, escribe. “No tendría sentido sin un grupo de bailarines que lo representaran conmigo, por eso no es sólo Mimi. Esto es Lola Indigo”. ¿Quién se esconde tras todo ese brilli brilli?

Nada más se sabe sobre Lola Indigo por el momento, si bien los fans de Mimi ya están creando sus propias teorías en torno al extraño nombre del proyecto, alabando la “mente cósmica” de la artista. Según una usuaria de Twitter, el nombre en cuestión relacionada el significado de “Lola” como “persona que está en el periodo de la vida entre la niñez y la edad adulta” con el de “adulto índigo”, que según UFO Spain se refiere a “niños que representarían un estado superior de la evolución humana en el contexto de la corriente de la Nueva Era o New Age”. ¿Se vienen Mimi y sus cuatro otro integrantes de futuristas pop?

Mi música es baile. Por eso mi proyecto va directamente unido a la danza, cada canción que escribo esta pensada para el movimiento. No tendría sentido sin un grupo de bailarines que lo representaran conmigo, por eso no es sólo Mimi.

