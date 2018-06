Fangoria viven una inesperada repercusión en Italia gracias al grupo-homenaje La Badante

Aunque en realidad no resulta descabellado, no deja de sorprender que Fangoria se estén convirtiendo en un nombre recurrente en el mundo del pop en Italia. Al parecer, la culpa es de La Badante, un grupo misterioso (no se conoce de quién es la voz tras estas canciones, pero según algunos medios, se trata de un cantante bastante conocido en el país transalpino) que se dedica a reinterpretar en italiano canciones de toda la carrera de Alaska y Nacho Canut como dúo.

A finales del pasado año algunos blogs se hacían eco del clip oficial de ‘Parole D’Amore’, su versión de ‘Retorciendo palabras’, en el que el conocido y polémico escritor Aldo Busi se marca un descamisado lip-sync del tema. Ya entrado 2018, La Badante presentaban otro single, en esta ocasión de ‘Eternamente inocente’, rebautizada como ‘Praticamente incosciente’ y que, como el primer single, venía auspiciado por Warner Italia.

Tras destacar ‘Geometria polisentimentale’ con un clip homoerótico en el día contra la homofobia, La Badante anunciaban ‘L’amore è un algoritmo borghese’ (título que retuerce ese “El amor es una construcción burguesa” inspirado por Pet Shop Boys que se recita en ‘Fiesta en el infierno’), un álbum completo editado a finales de mayo que está propiciando una inusitada repercusión de Fangoria en Italia y que, por supuesto, han dedicado “a esos genios de Alaska y Nacho Canut”. Quién sabe si, incluso, propiciará su entrada en el mercado italiano, ahora que son más superventas que nunca aquí en España.

