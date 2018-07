Lily Allen y Azealia Banks se reconcilian por Twitter

En 2013, Lily Allen y Azealia Banks protagonizaron una de las peleas más delirantes vistas en las redes sociales por parte de dos estrellas del pop, cuando Allen llamó a Azealia “one-hit-wonder”, Banks insultó a la primera y a su marido y Lily amenazó a la rapera con que tuviera cuidado con su equipo de seguridad si volvía a meterse con su esposo, y además dirigió a Banks un insulto racista, comparándola con un “golliwog” (una caricatura racista del siglo XIX). Burlándose de la demora del debut de Banks, Allen tuiteaba a la rapera que “he tenido dos hijos desde ‘212’ y todavía apuesto a que mi disco sale primero”, lo cual terminó siendo cierto, pues ‘Sheezus‘ salió en la primavera de 2014 y ‘Broke with Expensive Taste‘ unos meses después, en noviembre.

Cinco años después de aquello, Allen y Banks son personas diferentes y ahora incluso se han reconciliado a través de la misma red social donde antaño se lanzaban trastos a la cabeza. Banks ha acudido primero a Twitter para elogiar ‘Your Choice’, una de las canciones incluidas en el nuevo álbum de Allen, ‘No Shame‘, y la británica ha aprovechado para pedirle perdón por haber sido una “maldita ignorante” con ella en el pasado, probablemente refiriéndose al insulto racista que le propinó durante su guerra de tuits. Banks ha agradecido a Allen la disculpa, explicándole que durante la etapa ‘Smile’ llegó a ser un referente estético para ella cuando era adolescente.

Así las cosas, tanto Allen como Banks continúan con su carrera, y mientras Allen se embarcará pronto en la gira de presentación de ‘No Shame’, Banks publica el próximo 13 de julio su nuevo single, ‘Treasure Island’, tras el mini éxito en streaming y el éxito de crítica del primer avance de su próximo álbum, ‘Anna Wintour’.

I also think I owe you an apology for being an ignorant bitch all those years ago. I’m sorry.

Yaaaas, growth. Wooork. ok I'm happy you said this because you were really my style icon in sophomore year of high school sis!! i used to wear the dresses with the nike and the winged eye and even asked for and got some custom bank$ bamboo earrings for xmas. get into it!! https://t.co/Rl6pSPsLiF

