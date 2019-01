Una representante de RTVE afirma que ningún aspirante a Eurovisión ha renunciado a ir a Israel

Esta noche de domingo, 20 de enero, La 1 de Televisión Española emite esta noche la gala en la que una selección de concursantes de Operación Triunfo 2018 pugnarán por ser el artista representante de España en Eurovisión 2019, que el próximo mes de mayo se celebrará en Tel Aviv. Como sabréis, había sido noticia que este año algunos de los participantes de Operación Triunfo, como Natalia o María –cuya canción ‘Muérdeme’ es, paradójicamente, una de las favoritas de las encuestas–, ponían peros a su posible participación en el certamen de la canción por motivos artísticos y, también, por cuestiones políticas. Sin embargo, en las últimas horas una representante de RTVE, responsable de Eurovisión en el ente público, ha hecho unas declaraciones que pueden cambiar esas impresiones.

La cuenta de Twitter del medio especializado español Eurovisión Spain reproducía un supuesto mensaje privado remitido hacia ellos de Ana Bordas, jefa de delegación de TVE en Eurovisión, que, en contra de lo que se venía afirmando, dejaría claro que todos los participantes en la gala de esta noche han tenido oportunidad de rechazar su candidatura y ninguno lo ha hecho: “Para vuestra información. Los artistas finalistas de Eurovision han firmado, como condicion imprescindible para ir a la Gala, un acuerdo con TVE de aceptacion de normas y acuerdos para ir a Eurovisión. El que no hubiera querido habria renunciado antes de la Gala” (todo sic). Refrendando la veracidad del mensaje, la cuenta en Twitter de RTVE para Eurovisión, reproducía más tarde el mismo texto.

Esto, sin duda, cambia la percepción de que los participantes no se sentían identificados con sus canciones y no querían o no les interesaba acudir, con la manifiesta excepción del ganador, Famous, y de algún otro concursante como Miki. Así, el “Eurodrama 2019” que vaticinábamos hace unas horas podría no ser tal, sabiendo todos los eurofans que, voten la canción que voten, el intérprete está implicado en representar a España en Eurovisión. En las últimas horas se han podido ver también vídeos del ensayo general de cada una de las canciones que participan en el programa de esta noche, incluida una versión coral de ‘I’m Not Your Toy’, la canción de Netta ganadora de Eurovisión 2018.

La jefa de delegación de TVE en Eurovisión, Ana María Bordas, nos ha hecho llegar esta información a través de su cuenta personal de Twitter

.@anabordas , jefa de delegación: "Los artistas finalistas de Eurovision han firmado, como condicion imprescindible para ir a la Gala, un acuerdo con TVE de aceptacion de normas y acuerdos para ir a ESC. El q no hubiera querido habria renunciado antes de la Gala"

