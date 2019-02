Mallorca Live decide abrirse definitivamente a la variedad tras años de dudas

Este miércoles se ha presentado en el Hotel ME de Madrid la programación de Mallorca Live, que llega este 2019 a su cuarta edición. La rueda de prensa, que comenzaba con 45 minutos de retraso, contó con la presencia de Alfonso Rodríguez Badal, Alcalde de Calvià, entre otras personalidades y patrocinadores, así como con algunos de los artistas que forman parte del cartel, como Dellafuente, Fuel Fandango, algunos miembros de Viva Suecia y Novedades Carminha. Foto: Andrés Iglesias.

Al cartel en el que ya se habían confirmado Jamiroquai con su única actuación en España este año, Vetusta Morla, Two Door Cinema Club y Amaia, se añadían nuevos nombres como The Vaccines, Mathew Jonson, Fuel Fandango, Second, Babasónicos, Dengue Dengue Dengue y Ramón Mirabet. Sebastián Vera, director artístico del festival, confesaba en la rueda de prensa que desde la dirección tenían que haberle “convencido” de la nueva deriva editorial de Mallorca Live, pero ahora se mostraba orgulloso de plantear un festival en el que “conviven La Pegatina con Viva Suecia”, quienes por cierto acaban de terminar de grabar su nuevo disco, con un single previsto para mayo. Hay que recordar que Mallorca Live había empezado con una línea un tanto más decidida por lo chill y hippie con Morcheeba como cabeza de cartel, pero en los últimos tiempos se ha abierto a otros estilos, llegando a superar las 36.000 asistencias en la edición de 2018, sumando los dos días. “Los nuevos artistas nos hacen comprender que hay que romper barreras”, decía Vera.

La líder de Fuel Fandango, que son de los afortunados en tocar en la primera edición y en repetir ahora, agradeció la variedad y la amplitud de miras porque “así es como son los festivales fuera de España”, hablando de que “así se aporta a la cultura” y de que “a la gente nos gusta mezclarlo todo”. El dúo celebra sus 10 años en la música y sacará disco a finales de 2019. La organización insistió también en la apuesta por la música electrónica, de Laurent Garnier a Maya Jane Coles pasando por el gallego Baiuca; así como en la programación de artistas y dj’s de Baleares. La cita será en el Antigüo Aquapark de Calviá, los días 10 y 11 de mayo de 2019, insistiéndose varias veces durante la rueda en la cercanía de la “piscina colgante más grande de Europa”.