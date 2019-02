Ed Sheeran está inmerso en su gira mundial por estadios, que le traerá a Madrid y Barcelona los próximos días 7 y 11 de junio, con James Bay y Zara Larsson como teloneros y para los que aún quedan entradas. A juzgar por las imágenes de los recintos que sube a Instagram, lo está petando. Nada mal para un tipo que se sube al escenario con apenas una guitarra y sus pedales de efectos. Sin embargo, la cosa podría complicársele un poco en la rama asiática de este “Divide Tour”, al menos cuando aterrice en Yakarta el próximo 3 de mayo.

Y es que, según reporta NME citando como fuentes las declaraciones del director de la Comisión de Radiodifusión Indonesia, su mayor éxito ‘Shape of You’ está entre las 17 canciones occidentales cuya emisión ha sido prohibida al considerarse que su letra “contiene pornografía, connotaciones pornográficas u obscenidad”. El funcionario indica al medio al que ha hecho las declaraciones que se trata de una directriz, no una norma, pero que las emisoras o canales que la desafían se enfrentan a una sanción no especificada.