Kevin Morby vuelve con un quinto disco llamado ‘Oh My God’ que sucede al anterior ‘City Music‘, editado en 2017. Llegará al mercado el viernes 26 de abril y en una larga nota de prensa explica que si ‘Singing Saw’ era su disco sobre Los Ángeles y ‘City Music’ su disco sobre Nueva York, ‘Oh My God’ será su disco sobre “el cielo, a la vez en ningún lado y en todos lados al mismo tiempo”. El álbum tratará el tema de la religión en todas las canciones, aunque Kevin no se defina como religioso.

“La religión está alrededor de todos nosotros. Es un lenguaje universal y hay una profunda belleza en ello”, indica. “Me ha parecido una herramienta útil para la escritura, porque es algo con lo que todo el mundo se puede identificar a cualquier nivel. Ya había temas religiosos o imaginería religiosa en mucho de lo que he hecho, así que quería extraer todo eso y llevarlo a todo el disco. No es un renacimiento o algo así, es más que ‘¡Dios mío!’ es una declaración profunda que usamos un montón de veces al día, significando cosas muy diversas. No es sobre un Dios real sino uno que percibimos”.

En cuanto a la paleta sonora trabajada con el productor Sam Cohen, este sugirió que trabajaran “con pocos colores, como en una obra de Keith Haring”. “Mis otros discos tienen muchos tonos de colores, así que decidimos mantener este escueto, como una pintura en blanco y negro y luego un azul vibrante”. Os dejamos con el tracklist y el bonito adelanto ‘No Halo’ que será la pista 2.

01 Oh My God

02 No Halo

03 Nothing Sacred / All Things Wild

04 OMG Rock n Roll

05 Seven Devils

06 Hail Mary

07 Piss River

08 Savannah

09 Storm (Beneath the Weather)

10 Congratulations

11 I Want to Be Clean

12 Sing a Glad Song

13 Ballad of Faye

14 O Behold