Alejandro Sanz, criticado en Twitter por celebrar el 8 de marzo “pintándose un ojo”

Alejandro Sanz es otra de las personalidades del mundo de la música que han acudido a las redes sociales a reivindicar los derechos de las mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aunque, en su caso, parece que habría sido mejor no pronunciarse al respecto de este día, aunque haya sido a favor, porque su mensaje no ha sido el más atinado.

Sanz ha compartido una imagen de él con el ojo derecho maquillado y ha escrito: “Hoy en el Día Internacional de la Mujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días”. Aunque la intención ha sido buena, todo el mundo sabe que de intenciones no se vive y la ocurrencia, que demuestra una comprensión tirando a superficial de lo que es el feminismo, está siendo bastante criticada en Twitter, hasta el punto que el cantante es ahora mismo uno de los temas más comentados en la red social.

“No. No. No. Decidme que Alejandro Sanz no se ha maquillado un ojo para ponerse en la piel de las mujeres. No puede ser”, ha expresado una persona en Twitter, mientras otra ha indicado irónicamente: “Alejandro Sanz se ha puesto en nuestra piel, se ha maquillado un ojo…” Aunque lo gracioso del asunto, como advierte otro usuario, es que en su intento por “ponerse en la piel” de las mujeres, Sanz ha terminado pareciéndose más bien al maquiavélico protagonista de ‘La naranja mecánica’.

No. No. No. Decidme que Alejandro Sanz no se ha maquillado un ojo para ponerse en la piel de las mujeres. No puede ser. https://t.co/sTYfK6VJeg — Alfonso ☕🥐 (@springsteen_81) March 8, 2019

Cuando eres Alejandro Sanz e intentas ir de aliado feminista pero en realidad acabas homenajeando a La Naranja Mecánica#FelizDiaDeLaMujer #8Marzo pic.twitter.com/k7R54X6Lyx — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) March 8, 2019

Que grande Alejandro Sanz pic.twitter.com/sKpmbkj87r — Pablo (@Peazodepeibol) March 8, 2019

Ponerse en nuestra piel es pintarte los ojos? — A. Warrior (@A_Warrior18) March 8, 2019

Alejandro, bonito, no lo estás pillando…. — M. Fe Santiago (@fiona_san) March 8, 2019

Gracias por pintarte un ojo y ponerte en nuestra piel. Seguro que así nos entiendes mejor — Adriana. (@cubobinski) March 8, 2019

Alejandro Sanz se ha puesto en nuestra piel, se ha maquillado un ojo… https://t.co/LxQm36oI5u — DobleM (@77DobleM) March 8, 2019

El tuit de Alejandro Sanz… pic.twitter.com/Dxh1lrtYKE — Luma 60,7- 🍑 (@lumma91) March 8, 2019