La Canción del Día: ‘Fauna’ de Monterrosa ya es un pequeño himno LGTB+ y feminista

Desde que hace un mes y medio estrenáramos el vídeo de ‘Fauna’ de Monterrosa, el tema no ha dejado de crecer, sumando ya unas 50.000 reproducciones en las plataformas de streaming, sin el apoyo de las consabidas playlists de novedades y éxitos de Spotify que todo lo manejan en la industria musical. El dúo formado por Rocío de Las Chillers y Esnorquel DJ se está abriendo un hueco posiblemente beneficiado por la separación de Las Bistecs. Como ellas, ofrecen canciones de electropop y bailables, no por divertidas descerebradas o inanes. Y ‘Fauna’ es su mejor exponente.

Se trata de un rompepistas de sintes ochenteros y beats noventeros pero a la vez una canción contra todo tipo de manadas, con la letra hablando sobre el miedo de volver “a tierra” (a la realidad tras tu club favorito) “a las 6 de la mañana”. El pre-estribillo va en pos de la dignidad en contraposición al miedo (“coloca bien los hombros, levanta la cabeza / ensaya las palabras, la lengua te quema / no mires a los ojos a las otras fieras / mantén el aire dentro”) mientras el estribillo explota contra el posible agresor (“Quédatelo, quédate este minuto de mi miedo / Quédate este minuto de mi rabia”).

El dúo explicaba el tema en la revista Shangay: “Habla de eso, del miedo que puedes sentir cuando vuelves de fiesta porque eres mujer, maricón, racializado o no binario, porque no eres un hombres cis hetero blanco. Ya no decimos que somos el primer grupo formado por una bollera y un maricón porque, por ejemplo, en Mocedades había varios [risas]. Pero sí somos, probablemente, el primero que lo lleva con orgullo y visibilidad”.

Monterrosa presentan su disco de 7 temas ‘Latencia‘ en SanSan Festival y Low Festival, entre otros lugares, pero antes estarán este viernes 15 de marzo actuando gratis en Galileo Galilei, Madrid, junto a Agoraphobia y Nuu como parte del cartel Ellas Crean. Más información, aquí.