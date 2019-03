Nicki Minaj cancela el 2º concierto de su gira europea en una semana y el 3º en menos de un mes

Nicki Minaj ha cancelado un tercer concierto de su gira europea solo una semana después de cancelar una fecha en Burdeos y menos de un mes después de cancelar un primer show en Bratislava, en los dos últimos casos por “problemas técnicos”: Nicki aseguraba que ni el recinto eslovaco ni el francés contaban con la “capacidad” suficiente para soportar su espectáculo, aunque en ambos casos las cancelaciones se producían con el público ya dentro del recinto.

Hoy viernes 15 de marzo, la autora de ‘Queen‘ actuaba en Dublín, pero parece que el tiempo no se ha puesto de su parte, al menos según la organización del 3arena. El recinto explica en un comunicado que “debido a condiciones climáticas adversas que han afectado a la navegación en el mar irlandés durante las últimas 24 horas, resultando en que varios camiones con equipamiento no hayan podido llegar a su destino, Nicki Minaj se ve obligada a cancelar su concierto de esta noche en el 3arena en Dublín”.

‘The Nicki Wrld Tour’ -una gira conjunta de Minaj y el rapero Juice WLRD- sí está llevando a cabo la mayoría de sus fechas europeas, la última de las cuales ha tenido lugar en Birmingham, aunque por lo que se ve en los vídeos de la gira en Youtube, no parece un show tamaño Muse. Así que o bien Minaj necesita un “team” nuevo, o bien está teniendo muy mala suerte en su periplo europeo.

[ NICKI MINAJ CONCERT UPDATE ]

Due to adverse weather conditions which have affected Irish Sea saiings over the last 24hrs resulting in some equipment trucks not arriving, Nicki Minaj has been forced to cancel her concert tonight (Friday 15 March 2019) at Dublin's 3Arena. pic.twitter.com/9mFzqUeI51

— MCD Productions (@mcd_productions) March 15, 2019