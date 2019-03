Alejandro Sanz presenta la portada de ‘El disco’, su nuevo disco

Alejandro Sanz había anunciado que su nuevo disco llevaría por título ‘El disco’. La historia del pop ha conocido títulos bastante holgazanes para algunos álbumes, no exentos en algunos casos de cierta ironía que los hacían salvables: Björk llamó a su debut ‘Debut’, el primer disco de Meghan Trainor llevaba por título “título” y La Buena Vida tenían un álbum llamado “Album”. Seguro que nos dejamos muchos nombres más, pero “el disco” de Alejandro Sanz puede ser el peor de todos.

En cualquier caso, el autor de ‘Corazón partío’ ha anunciado finalmente que ‘El disco’ sale el 5 de abril y ha revelado su portada, en la que cual Jesucristo, el cantante aparece posando casi, casi en forma de cruz con la manos manchadas de pintura roja. Sanz iba a salir ganando con esta cubierta de todos modos, pues no habría habido forma de hacer una más fea que la de ‘Sirope‘. O sí.

Sanz había confirmado también que ‘El disco’ incluirá una colaboración con Camila Cabello y que la gira se llamará “la gira”. ‘No tengo nada’ (de imaginación poniendo títulos, podríamos apuntar) ha sido el primer single de este trabajo, y ‘Back in the City’ con Nicky Jam el segundo. Esperamos que el tercer single no se llame “single”, que ese nombre ya está cogido.