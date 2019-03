La Canción del Día: ‘Issues/Hold On’ ambienta en los 60 el matrimonio lleno de “issues” de Teyana Taylor y A$AP Rocky

Teyana Taylor se ha quedado lejos de lograr el éxito y el reconocimiento que merecía (ni una nominación a los Grammy le ha caído) con su último trabajo producido por Kanye West, ‘K.T.S.E.‘, que contenía al menos una de las mejores canciones de 2018, ‘Gonna Love Me’. Por alguna razón, el estrellato se le resiste a Taylor pese a ir sobrada de talento -además de imagen-, y de buenas canciones como la que ha decidido apoyar ahora con un nuevo videoclip.

Y es que tras los clips para ‘Gonna Love Me’, por la que Taylor apostó lanzando un remix junto a los integrantes de Wu-Tang Clan Ghostface Killah, Method Man y Raekwon, en un ejercicio más 90s imposible; y la bailable ‘WTP‘, que la cantante presentaba no hace mucho con un visual que homenajeaba las ballrooms neoyorquinas de los 70; Taylor sigue retrocediendo en el tiempo en el vídeo de ‘Issues/Hold On’, el tema de su disco que samplea ‘I Do Love You’ de Clint Black & the Eastside Band, que fue un éxito en las listas de R&B americanas a mediados de los 60.

Y parece que concretamente en esa época, en medio de la eclosión hippy, está ambientado el vídeo de esta romántica composición en el que Taylor comparte protagonismo con el rapero A$AP Rocky, quien ya viajara a los 60 para casarse con otra mujer, en este caso con Lana Del Rey convertida en Jackie Kennedy, en el vídeo de ‘National Anthem’. La historia de Taylor va un poco peor en cualquier caso, en relación con la letra de esta canción que narra una relación llena de eso, “issues”. Sin embargo, el vídeo guarda cierto poso de humor en algunas escenas. En él hace un cameo Tyler, the Creator. La propia cantante lo firma con el nombre Teyana “Spike Lee” Taylor, pues el vídeo parece un homenaje a ‘Infiltrado en el KKKlan’.