Lana Del Rey confiesa que no sabe cuándo va a salir su disco, ¿puede Billie Eilish tener algo que ver?

Lana Del Rey publica nuevo disco este año, del que ya se conocen título y tres singles, ‘Mariners Apartment Complex’, ‘Venice Bitch’ y ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it‘, publicados entre septiembre de 2018 y enero de 2019; sin embargo, la información en torno a este trabajo, lejos de materializarse en detalles concretos cuando queda una semana para que llegue su supuesta fecha de lanzamiento, es cada vez más confusa y abstracta. ¿Dónde está el disco Lana Del Rey?

La cantante había anunciado que ‘Norman Fucking Rockwell’ saldría “a principios de 2019” y MTV llegó a compartir una fecha provisional, el 29 de marzo, que fue reproducida por varios medios como oficial (las palabras de MTV fueron exactamente “creemos que tenemos una fecha”), si bien Lana nunca llegó a confirmarla ni desmentirla. Ahora, la autora de ‘Lust for Life‘ se ha desdicho de sus palabras en su cuenta no oficial de Twitter (firma como Miss Daytona). En réplica a un fan, la cantante ha afirmado que el álbum está “terminado” pero que “quién sabe cuándo va a salir”, por lo que parece que los planes de lanzarlo a principios de año han sido abortados, a menos que llegue por sorpresa en algún momento de abril. Eso sí, su poemario ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’ parece que sigue adelante.

El tuit de Lana contradice en parte las palabras previas de su mánager Ben Mawson, quien a finales de febrero confirmaba a un fan que no había fecha de lanzamiento para el disco, aunque indicaba, al contrario que la cantante, que este “no estaba terminado” ya que “la buena música necesita tiempo”. Un mes ha pasado entre ambas declaraciones, por lo que puede que el disco ya esté acabado o a punto. La pregunta de millón es por qué se anuncia en septiembre un disco que al parecer no está terminado y se llegan a revelar hasta tres singles del mismo, arrancando oficialmente una nueva era, cuando de repente no hay fecha concreta de lanzamiento y no parece que la vaya a haber de momento. ¿Tan “malo” es el disco que Interscope no se atreve a publicarlo? ¿Ha enviado el sello a Lana a escribir más canciones de 3 minutos y menos de 9?

La respuesta a esta pregunta puede ser Billie Eilish. La autora de ‘bury a friend‘ es ahora mismo la mayor apuesta comercial de Interscope, hasta el punto que se espera que las ventas de su debut durante su primera semana de lanzamiento alcancen o incluso superen las de ‘thank u, next’ de Ariana Grande, el disco más vendido en este momento en el mundo. Cuando llegó la fecha provisional de ‘Norman Fucking Rockwell’ y cuando se lanzó a las plataformas el tercer single del álbum, a principios de enero, todavía no había trascendido a los medios que el debut de Eilish saldría precisamente el 29 de marzo. Parece que Interscope ha decidido poner toda la carne en el asador en su nueva promesa y aparcar a Lana por ahora, quizá para no distraer a posibles compradores entre la base de fans de Lana del que será probablemente el debut del año.

Un mareo de perdiz como pocos el de Lana en cualquier caso, que al menos podrá quitarse la espinilla de su disco sin publicar tocando algunas canciones nuevas en los conciertos que tiene programados para el verano. Uno de ellos, recordamos, es en Festival de Benicàssim. Toda la información sobre ‘Norman Fucking Rockwell’ está recopilada su página de “fandom”.