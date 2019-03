ionnalee demuestra el poder de la imaginación frente a la escasez de recursos en su regreso a Barcelona

ionnalee ha conseguido salir de gira por todo el mundo gracias a una campaña de “crowdfunding” a la que contribuyeron masivamente sus fans hace casi un año. Gracias a esta campaña, la sueca llegó a ofrecer uno de los mejores (y más concurridos) conciertos en el festival BIME de Bilbao el año pasado, pero hacía casi seis que no actuaba en Barcelona. Un parón que finalmente terminaba este sábado en la sala Razzmatazz, con un aforo no lleno, pero sí totalmente entregado a la fantasía de la sueca. Fotos: Sara Hernández Pons

El mensaje que publicaba Jonna Lee en Instagram al término de su show en Barcelona es representativo de lo que se vio el sábado: “gracias Barcelona, lo habéis petado esta noche, ¿o debería decir esta mañana? Sinceramente, empezar un concierto a las 3 de la mañana es un tute para mi cuerpo, pero me he sentido eléctrica en el escenario recibiendo toda vuestra energía y no puedo esperar a volver”. Efectivamente, el público arropó con aplausos y vitoreos a Lee a cada actuación -se notaba que la había echado de menos-, provocando la sonrisa ilusionada de la artista en varios momentos de la noche. Un pequeño rayo de luz en un show marcado, como viene siendo habitual, por la oscuridad y el misterio.

Estos dos elementos son pilares de un espectáculo sin grandes recursos, pero sobrado de imaginación. Acompañada por unas pantallas que, tras ella, proyectan entre otras ocsas imágenes siniestras de humanoides blancos dirigiéndose hacia… ¿el fin del mundo?, y por supuesto por su músico Johan Lundgren (Tungorna), ionnalee no necesita demasiada parafernalia para poner al público en situación: el ventilador es suficiente para añadir dramatismo a sus interpretaciones y sus diversos atuendos futuristas, entre los que se incluyen un ajustado mono plateado y una capa con luces (espectacular, por cierto) hacen parecer a la artista como venida de otras tierras, de otros mundos.

ionnalee, integrante también de los icónicos iamamiwhoami, presentaba su debut en solitario ‘EVERYBODY AFRAID TO BE FORGOTTEN‘, si bien una de las piezas estrella de la noche fue ‘OPEN SEA’, el tema que avanza su próximo álbum de estudio, ‘REMEMBER THE FUTURE’. La gente celebró el tema con fervor, pues fue de hecho su estreno, aunque los temas de ionnalee pueden incitar tanta pasión como los de iamamiwhoami. De hecho, ‘BLAZING’ sonó apoteósica en vivo, como lo hicieron los singles ‘SAMARITAN’ y ‘NOT HUMAN’, aunque mi momento favorito del concierto lo protagonizó ‘WORK’ y su sonido de marcha militar post-apocalíptica, que en directo dio tanto miedo como en estudio.

En plena forma vocal, ionnalee entretuvo en Barcelona con sus nuevos temas; sus bailes, que no quedaba claro si eran improvisados o coreografiados, pues se componían de movimientos simples, cortos y nítidos, como si ella fuera un robot y sus movimientos fueran programados; y por supuesto también recordando algunas de las mejores canciones del repertorio de iamamiwhoami. Me sorprendió escuchar estos temas en el concierto -por alguna razón no los esperaba- pero ‘fountain’ sonó tan mágica como siempre, ‘chasing kites’ volvió a sorprender con su sonido pop ultra ochentero y la sumamente envolvente ‘play’ llevó una noche tan divertida como intrigante a su cumbre.