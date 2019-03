One Path / Sin plomo

Recuerdo con cariño la iniciativa Make Noise Malasaña de 2014, pues allí debutaron en directo Hinds (¿alguien recuerda que se llamaban Deers?), dieron un paso al frente Betacam o El Palacio de Linares, participaron Agorazein, Juventud Juché y John Grvy y descubrí un dúo de hip-hop minimalista llamado Infinitum. No pasó nada con ellos, pero su show hilaba fino y Javier Bilbao, de Guadalajara pero asentado en Madrid, destacaría luego en solitario con mixtapes como ‘Mi viejo choso’, donde reunía temas hechos entre 2014 y 2016; o ‘Siempre Parriba’, con temas ya nuevos de 2016; pistas que alternaban el rap con el pop como ‘Guinda’, de momento su mayor hit; o un EP de 7 canciones junto a Recycled J llamado ‘Milagro’, donde aparecían temas como ‘Muertito de la pena’ y ‘Perdóname’.

Hace un par de años One Path hablaba de lo que le gustaba el formato mixtape por su frescura y espontaneidad. Entonces decía que desarrollaba así “todo de un modo mucho más natural y no tan premeditado”. Decía: “Hacer un disco de este tipo implicaría cambiar muchas cosas de mi método de trabajo que ahora mismo no me interesa cambiar”. Sin embargo, como Bad Bunny, Natti Natasha o J Balvin parece que se ha terminado rindiendo al formato tradicional y ‘Sin plomo’ se considera su debut oficial de estudio, pese a las decenas de pistas que ha ido publicando durante los últimos años.

Que One Path ha estado obsesionado con Daddy Yankee no era una boutade sino una realidad que data de mucho antes que ‘Despacito’ y que ya se había dejado intuir en ‘Como Yankee’ o en entrevistas en las que profundizaba en el tema. Aprovechando el auge de la moda latina, aprovechando que lo que podía verse como un “guilty pleasure” ha pasado a liderar carteles de festivales internacionales del prestigio de Coachella o Sónar, su pasión por el autor de ‘Gasolina’ es nada menos que el hilo conductor de este ‘Sin plomo’, en canciones como la misma ‘Sin plomo 97’, que contiene una referencia a Bad Gyal; o ‘Bombeo’, en la que también se menciona ‘La Gasolina’.

No obstante, ‘Sin plomo 97’ no es solo un homenaje al reggaetón que influyó a One Path cuando era solo un chaval, que también. Más bien el disco, firmado junto a DJ Parriba, se aprovecha de la buena aceptación de la aplicación de ritmos latinos a la música urbana explorada por Cardi B en ‘I Like It’ o Camila Cabello en ‘Havana’, para crear otra cosa más actual que las producciones de principios de siglo. Aquí hay ritmos que beben de la salsa, los ritmos cubanos y colombianos como vemos en ‘Bailemos pegao’, ‘Derrapa’ o ‘2004’; pero no faltan los temas trap como ‘Ley’ con Cruz Cafuné, uno de los más sexualizados del disco, y no por la mención a Mariah Carey; hip-hop como la colaboración con Pedro LaDroga ‘Ángel y diablo’; o como propios de Diplo o DJ Snake, como ‘Sin plomo 97’.

El mejor es ‘Rompe’, un hitazo para escuchar en “replay” que lleva ya 100.000 reproducciones en Spotify, aunque deberían ser 10 millones, y no me sorprendería que se terminaran alcanzando si se cruza en su camino una suerte tipo ‘Fama’. La producción es elegante pero accesible, con un estribillo que se pega como una lapa; efecto que se repite en otros puntos del álbum como en la trepidante ‘Octanaje’ o incluso en lo que parece algún tema menor, como ‘Fredo’, en los que esos “puedo bailar, puedo bailar” cuentan con una buena dosis de glutamato. La “introspectiva” ‘Gané la paz’ suena algo más convencional hoy por hoy tras el aluvión “trap”, pero en general ‘Sin plomo’ presenta una colorida y divertida amalgama de géneros y ritmos para darle al bombeo “abajo, arriba, abajo, arriba” sin descanso durante todo el próximo verano. One Path actúa el 6 de abril en Trvmp, Ochoy Medio (Madrid); y el 26 de abril en Fuego, Razzmatazz (Barcelona).

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘Rompe’, ‘Octanaje’, ‘Bombeo’, ‘Ley’, ‘Derrapa’

Te gustará si te gustan: Cardi B, Daddy Yankee, C. Tangana, Diplo, Bomba Estéreo

Escúchalo: Spotify